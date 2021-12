Casos em Salvador e Feira servem de alerta para rachaduras em imóveis

Gabriel Fraga*

Indesejáveis por todos os proprietários de imóveis, fissuras, trincas e rachaduras podem aparecer em qualquer tipo de construção, independentemente do tempo em que foi concebida. Neste mês, mais de 20 casas foram interditadas e uma desabou parcialmente no bairro da Fazendo Grande do Retiro por conta de rachaduras que apareceram e vêm crescendo cada vez mais. Um prédio comercial na cidade de Feira de Santana também precisou ser interditado por problemas semelhantes.

Mas, calma, nem todas as situações são extremas como nos casos citados. Os riscos para as pessoas que moram em casas que apresentam esses problemas dependem do tipo de deformação que está ocorrendo na estrutura, podendo ou não ser algo que precise de maiores preocupações.

"Geralmente essas deformações surgem por conta de má construção do imóvel, fundação inadequada ou problemas no solo, que podem fazer com que o imóvel se movimente, rachando as paredes, a laje ou as vigas de sustentação", esclarece Roberto Casqueiro, engenheiro da Defesa Civil de Salvador (Codesal), responsável pela interdição das casas na Fazenda Grande.

"Tem também a questão do sobrepeso. Existem muitas pessoas que possuem casas térreas e decidem levantar uma laje ou até mesmo vários andares, o que pode forçar a estrutura mais do que ela aguenta", complementa.

Espessura e formato

O engenheiro conta que, no caso da Fazenda Grande, ainda não se sabe ao certo o motivo pelo qual as rachaduras apareceram, podendo ser um vazamento de água que ocorreu na região ou um problema com a saturação do solo. As análises estão sendo feitas pela Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop).

Luiz Edmundo, engenheiro civil e presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA), explica que fissuras são mais finas, com sua espessura atingindo até 1 mm; trincas vão de 1 a 3 mm de espessura, e não oferecem riscos maiores. Porém é preciso estar atento se essas trincas irão crescer, vindo a se tornar rachaduras, acima de 3 mm de espessura, que podem causar os verdadeiros problemas estruturais.

"Tudo depende também do formato da fissura, que pode ser apenas uma dilatação do revestimento. É mais preocupante quando essas deformações aparecem na laje ou em pilares, por conta da sustentação do imóvel", aponta Luiz. "Para verificar se as fissuras estão crescendo, basta tampá-las com gesso e observar se, com o tempo, ela continuará a crescer pelas laterais da área coberta", ensina.

Caso existam dúvidas ou a sensação de que aquela deformação realmente é um perigo para segurança da construção, o ideal é procurar um profissional, ou até mesmo a própria Codesal, para fazer uma avaliação e indicar quais medidas devem ser tomadas. Após a avaliação, existem muitas empresas especializadas em reparar problemas desta natureza.

*Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló

