Casas Conceito traz ambientes projetados por 41 profissionais baianos

Pensa em atualizar a decoração do quarto, living ou até dar um up na varanda? Pois os 30 ambientes da Casas Conceito 2019, mostra de decoração, arquitetura e paisagismo que abre suas portas à visitação a partir deste sábado, 17, trazem projetos sofisticados com tendências e lançamentos no segmento – seja para o público que investe alto em peças de mobiliário e decoração, seja para quem está em busca de ideias. A mostra segue até 29 de setembro com ingressos a R$ 40.

Para esta segunda edição do evento, que em 2018 foi montado em espaço de mata no Horto Florestal, foi escolhida uma área de 3 mil m² dentro da Bahia Marina e, por isso, a maioria dos ambientes projetados pelos 41 profissionais baianos envolvidos têm vista mar. Daí o casamento com o tema da mostra, [A] Mar, o que motivou a que todos os ambientes fossem batizados com nomes de destinos de praias do mundo como Itacaré (Bahia), Portofino (Itália) ou Mykonos (Grécia).

A mostra é referência para o que é novidade e tendência na área, diz Andréa Velame, idealizadora e gestora do evento. Um passeio atento aos 30 ambientes dá pistas do que está em voga. Pedras de um modo geral, polidas ou até em estado rústico, estão em alta e comparecem em muitos ambientes. Nos tampos de mesa ou bancadas de pia de cozinha e banheiro.

“Madeira e mármore é palavra de ordem”, crava Andréa Velame. Outra tendência são os vidros texturizados (não lisos) em armários ou paredes divisórias. Confortáveis e amplos balanços comparecem em pelo menos quatro ambientes como varandas, livings e até cozinha, evocando a sensação de relaxamento e integração. O uso do móvel bar (como banquinhos) também ganha evidência, diz Andréa Velame.

O visitante da mostra também vai se deparar com obras de arte como uma tapeçaria de Genaro de Carvalho, da década de 50, que compõe o loft Itacaré, por exemplo. Outros grandes nomes das artes plásticas permeiam ambientes como o dos pintores Amilcar de Castro e Yuri Sarmento; ou, ainda, Eliana Kertész. Peças do designer Jader Almeida, expoente internacional, podem ser apreciadas em vários ambientes da mostra como no living assinado por Aline Cangussú, cuja marcenaria foi feita pelo artista, exclusivamente para a mostra.

Todas as peças que compõem os ambientes estarão com descontos na mostra.

Inspiração

Coisa de rico? Não necessariamente. De fato, as peças que integram os 30 ambientes da Casas Conceito não são para qualquer bolso. Mas as ideias ali expressadas inspiram modos de uso de materiais e cores, por exemplo, que cada um executa em sua casa dentro do orçamento disponível.

“Uma mostra de decoração é como um desfile de alta costura. Nós sabemos que o que está em exposição na Casa Conceito atinge um público de 2% da população, mas a ideia da mostra é apresentar tendências, a forma de utilizar, a linguagem, que você pode adotar na sua casa. Por isso é também para um público em geral”, diz a designer de ambientes Andréa Velame.

A forma de uso do espaço, como a disposição dos móveis, a composição de cores e texturas, o uso de materiais menos custosos para acabamentos podem servir de referência para decoração de orçamentos mais comedidos, sugere a arquiteta Fernanda Milcent, da M100 Arquitetura, que assina com os sócios Bruna Milcent e Renan Saturnino o Refúgio do Forte, uma casa de praia.

Eles usaram palha de dendê, por exemplo, para dar o acabamento do forro do ambiente, tapetes de palha para forrar vasos. Ao lado disso, um balanço na cozinha e uma escultura feita na parede pelo artista Gustavo Maciel, representando uma pintura de Carybé. Tudo alia o simples ao sofisticado.

Um loft luxuoso que convida ao relaxamento e belas conversas regadas à taças de vinho, com direito à confortável balanço em frente à Baía de Todos-os-Santos é o ambiente assinado por Nathália Velame, inspirado na praia de Itacaré. Uma adega toma uma das paredes do loft, espaço que durante o evento receberá degustações de vinho.

“Eu pensei em um ambiente dedicado ao relaxamento. Por isso as cores mais claras, piso sem brilho, para as pessoas se conectarem consigo. A vida anda tão corrida que é preciso aconchego e conforto”, diz Nathália. Para ela, não precisa gastar muito para conseguir o mesmo efeito: usar bases de cores neutras, no piso, nas paredes. Madeira nos móveis e até no piso, traz aconchego. As cores podem entrar nos detalhes, como almofadas, diz.

Mimo íntimo

A mostra conta com investimento da casa de R$ 20 milhões. Mas há patrocinadores envolvidos como as multinacionais Saint Gobian Glass, especializada em vidro texturizado e a Kohler, maior fabricante de louças e metais de luxo do mundo, que entra no mercado brasileiro a partir da Casas Conceito.

A marca ganhou dois ambientes, Spa e Casa Kohler, assinados pelo arquiteto Flávio Moura. Há uma banheira com borda infinita e um vaso cuja tampa abre e fecha ao toque do pé no chão e que, ainda por cima, toca música. Preço do mimo íntimo: R$ 17 mil.

Cerca de 15 mil pessoas devem visitar a mostra durante os 60 dias de exposição, 50% a mais do que no ano passado. Para isso, a aposta é também a de transformar o evento em um espaço de convivência, aliando entretenimento e gastronomia. Haverá música, bar, restaurante e café.

Este ano a Casa Conceito fechou parceria com a prefeitura de Salvador através do programa Mora Melhor. Todas as telhas compradas para cobrir os 3 mil m² serão doadas para a prefeitura e reutilizadas em moradias na comunidade da Gamboa.

