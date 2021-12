Casas Conceito cria espaço na Bahia Marina para a 2ª edição

A caminho da segunda edição, a Casas Conceito chega no segundo semestre deste ano com o tema A (mar). A grande novidade de 2019 é a Bahia Marina, local escolhido para sediar o evento, que acontecerá de 17 de agosto a 29 de setembro e contará com 29 ambientes inspirados em famosos destinos de praia ao redor do mundo, com vista para a Baía de Todos-os-Santos.

Apesar do tema principal, a designer de interiores e empresária Andrea Velame lembra que não é uma mostra de casas de praia: “Serão ambientes inspirados em grandes destinos de praia, onde praticamente todos terão vista para o mar e com participação de mais de 30 arquitetos, decoradores e paisagistas, com nomes como Aline Canguçú, Flávio Moura, Nágila Andrade e muitos outros”.

Nesta edição, 100% da área do evento está sendo construída do zero. Serão três mil metros quadrados disponíveis. Após o fim, mais de três mil telhas e outros materiais utilizados para a construção da estrutura serão doados para casas na Gamboa, por meio do programa Morar Melhor da prefeitura de Salvador.

“Grande parte dessas mostras de arquitetura e decoração são grandes lançadoras de tendências no meio tecnológico e sustentável, mas algo que sempre me incomodou era o não aproveitamento de materiais”, conta Andrea. “Por isso pensamos nessa parceria com o prefeito ACM Neto e o programa Morar Melhor, para que possamos doar o que for possível para quem realmente precisa”.



Partindo do zero

O projeto masterplan (ou seja, o projeto principal que vai abrigar todos os demais espaços) da Casas Conceito 2019 é assinado por Adriano Mascarenhas e Viviane Vieira, da Sotero Arquitetos, com intuito de criar uma atmosfera leve, de amplitude dos espaços e com bastante luminosidade, como é característica de ambientes praianos no estado da Bahia. “São espaços amplos que abrigam com facilidade diversas formas de expressão da arquitetura e da decoração”, reflete Adriano.

“A inovação do masterplan é o fato de nós o concebermos totalmente do zero, ou seja, não há uma preexistência de edifícios”, diz. O desenho dos espaços foi feito tomando como base a ideia clássica de uma casa, simbolizando o termo “casas conceito”.

O arquiteto Rogério Menezes ficará responsável pelo projeto de um dos cômodos, onde busca criar um living voltado para o casual chique, para aqueles que gostam de contemplar uma bela vista de uma casa urbana na praia, além de apostar no antagonismo entre texturas naturais e sofisticadas nos pisos e nas paredes, aliadas a um mobiliário chique, e utilizar a tecnologia para automação de ambientes.

“Eu pretendo criar em meu projeto um ambiente internacional, onde você possa se sentir aqui, em Mykonos ou em Ibiza, mas sempre usando referências ao brasileiro”, explica. Sobre o que o público pode esperar desta edição, ele diz que será diferente da do ano passado, que ocorreu no Horto Florestal, mas de forma alguma inferior.

Por outro lado, o arquiteto Mário Figueiredo busca apresentar um loft com nenhuma inovação tecnológica, utilizando mais do tradicional, focando no local que está inserido, na Bahia, refletindo no projeto a forma descontraída que o brasileiro tem de viver. “O objetivo é desdigitalizar, priorizar a ideia de chegar em casa e dar uma descansada, usando coisas mais acessíveis, como os cobogós, com refinamento sóbrio”, comenta. Pensando na questão de ideias acessíveis ao público, Mário reforça o fato de o evento não escapar da situação econômica do brasileiro, utilizando um glamour sóbrio, com um conceito de luxo não dispendioso.

A Casas Conceito 2019 inicia suas atividades no dia 16 de agosto, com um café da manhã exclusivo para a imprensa. Às 18h do mesmo dia acontece a abertura do evento apenas para convidados, onde também será comemorado o aniversário de 20 anos da Bahia Marina. A partir do dia 17 de agosto, seguindo até o dia 29 de setembro, o espaço estará aberto ao público, das 16h às 22h, oferecendo não só a exposição dos ambientes da mostra A (mar), como também diversas atividades na área de moda, gastronomia, turismo e entretenimento.

