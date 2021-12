Casa é 167% mais cara em Salvador do que na RMS

O preço de casa em Salvador está até 167% mais alto que na região metropolitana da cidade, de acordo com pesquisa do site de venda e aluguel de imóveis Properati. Enquanto na capital cobra-se em média R$ 8.930 por m2 de casa, em Lauro de Freitas e Camaçari, esse preço é de R$ 3.345 e R$ 3.362, respectivamente. Entre apartamentos, o preço é até 64,8% maior na capital.

A grande diferença nos preços se deve a três fatores, segundo o diretor de marketing da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-BA), José Azevedo Filho. O primeiro deles é a valoração pela localização. Mesmo com o aumento da procura de imóveis nos municípios da região metropolitana, apartamentos e casas na capital ainda valem mais. "Salvador tem uma demanda empresarial muito maior que Lauro ou Camaçari e, por isso, tem preços maiores", diz o diretor da Ademi-BA.

O segundo fator é o nível dos empreendimentos lançados nas cidades vizinhas em comparação aos de Salvador. "Produtos de alta renda ainda não são o perfil dessas cidades. Houve lançamentos de condomínios voltados para a classe A, mas não é o que tem acontecido mais recentemente", diz Azevedo Filho. Ele estima que nove em cada dez imóveis lançados no último ano em Lauro e Camaçari foram do programa de habitação federal Minha Casa, Minha Vida, que têm preços mais baixos.

O terceiro fator que provocou essa diferença foi a indefinição do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Salvador até o início deste mês. Antes da aprovação do PDDU, no último dia 13, as construtoras estavam inseguras. Com essa indefinição e a crise do setor imobiliário, o mercado permaneceu estagnado - e os preços também.

Nem mesmo a crise teve grande influência nos valores pedidos, segundo a Ademi-BA e o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia (Creci-BA). "Os preços não caíram em Salvador. Quando as construtoras precisam capitalizar, fazem promoções, como pagar condomínios ou dar televisões", afirma o presidente do Creci-BA, Samuel Prado.

Tendência de aproximação

A expectativa de quem trabalha no setor é que os preços de venda de imóveis na capital e na região metropolitana se aproximem nos próximos anos, com o crescimento da demanda por habitação nas cidades de Lauro e Camaçari. "Já tem muita gente de Salvador que está comprando imóveis em Lauro", diz Prado. Essa migração de Salvador para municípios próximos já vem ocorrendo há anos por clientes que buscam cidades com custo de vida mais barato ou com estilo de vida mais tranquilo.

O presidente do Creci-BA acredita que a entrega da Linha 2 do metrô de Salvador, que vai ligar a Rótula do Abacaxi ao aeroporto, prevista para 2017, deve intensificar essa migração, já que vai facilitar o transporte diário de quem trabalha na capital e mora em cidade vizinhas. "Quando o bairro de Vilas do Atlântico surgiu (em Lauro), muita gente mudou para lá, mas enfrentar a Avenida Paralela todo dia é difícil", afirma Prado.

Mesmo antes da melhoria no acesso à região, os municípios próximos à capital sofrem menos com a crise. "As vendas caem desde meados do ano passado, mas, em Lauro, por exemplo, dão sinais de recuperação, diferentemente do que ocorre em Salvador", diz o corretor Tadeu Carvalho.

Aluguel mais alto

De acordo com o levantamento do Properati, os aluguéis em Salvador também permanecem mais altos que os da região metropolitana. O metro quadrado de aluguel de apartamentos na capital é três vezes maior que nos municípios de Lauro e Camaçari.

A pesquisa leva em conta dados relativos a 6.100 imóveis anunciados para venda ou aluguel no site, com casas com até 350 m2 e apartamentos com até 110 m2.

