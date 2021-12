Casa de Vidro aproxima a população da arquitetura

Com 40 m², no meio de uma das praças do Salvador Shopping, uma caixa espelhada com arestas de madeira chama a atenção de todos que passam por ali. De longe, difícil identificar do que se trata, mas fácil ser atraído. Os responsáveis pela – à primeira vista – curiosa instalação são o arquiteto Wesley Lemos e a Mostra Casa Cor Bahia 2019.

Intitulada Casa de Vidro, a estrutura é um dos 33 ambientes do evento de arquitetura e decoração e foi inspirada na obra homônima da arquiteta italiana Lina Bo Bardi, responsável pelo projeto de restauração e adaptação do Solar do Unhão, no Museu de Arte Moderna, em 1959, entre outros em Salvador.

No pequeno espaço, dividem-se três ambientes integrados: o quarto e o escritório, o banheiro e o spa, a sala e a cozinha. Tudo em medidas mínimas, mas sem economizar em bom gosto e funcionalidade.

Ainda inspirado em Lina Bo Bardi, Wesley buscou, no projeto, ir do erudito ao popular, mesclando peças de lojas mais caras com de lojas mais baratas e estetizando – agregando valor em – instrumentos de uso popular, como colares, cestas e bancos. A ideia do arquiteto é inspirar e aproximar as pessoas da arquitetura, “mostrar que é possível uma decoração bem feita sem necessariamente utilizar peças de grife”.

Foi esse, aliás, o motivo para a escolha do local da instalação. De acordo com Carlos Amorim, o franqueado da Casa Cor no estado, a localização da Casa de Vidro é uma forma de difundir para o grande público a ideia de que o design não deve ser visto apenas na perspectiva do luxo, mas também como uma forma de criar sonhos e expectativas nas pessoas.

“Porque elas realmente podem, vendo o trabalho de um grande arquiteto, modificar suas casas sem fazer grandes investimentos, apenas arrumando a mobília de uma certa forma, comprando um ou outro objeto. É uma forma muito bacana de vivenciar o espaço doméstico, o lar, como um espaço muito especial”, conta.

spaços são integrados: sala e cozinha, escritório e quarto, banheiro e spa

Vidro e madeira

E, como não poderia deixar de ser, já que este ano o tema da mostra é Planeta Casa, a preocupação com a sustentabilidade se faz presente e pode ser vista nos principais materiais utilizados projeto. A estrutura de vidro e madeira é, de acordo com Wesley, uma forma de fugir das técnicas de construção com concreto, “que, apesar de serem do século XIX, ainda são muito utilizadas, mas poluem e demandam um gasto muito grande”.

A madeira utilizada divide-se em três espécies: o paricá, nos pilares e nas vigas; o eucalipto, nas pérgolas e nos suportes de plantas; e o pinus, nos forros. Todas elas são, segundo Maíra Venturoli, a fornecedora do material, provenientes de matas cultivadas e de rápido crescimento. “Como não são de florestas plantadas, tiramos a pressão das matas nativas, favorecendo para o equilíbrio ecológico, para o clima e a conservação da biodiversidade”.

Para a outra parte da estrutura da casa, foram fornecidos 500 m² de vidro com controle solar. A tecnologia que produz o material é japonesa, mas é utilizada no Brasil pela AGC. O material, que foi fornecido e instalado pela Artenele, quando bem vedado, promove um conforto térmico, ajudando a gastar menos energia com ar-condicionado, por exemplo.

Outro destaque sustentável na casa é a bancada da cozinha. O equipamento é de corian, um material composto por uma mistura de resina acrílica e minerais naturais, que pode, após seu uso, ser reprocessado e remodelado no forno. A responsável pela empresa que forneceu o material, Rita Ferreira, conta que o equipamento não é devolvido ao planeta. “Quando o dono quer se mudar para um lugar maior, por exemplo, a gente pode retirar o equipamento e reprocessar, de forma que ele fique maior, mas sem emendas”.

Para Wesley, o evento é uma passarela e uma forma de sentir a arquitetura em todos os sentidos. Na sua 13ª participação na Casa Cor, ele é responsável também pelo estande de vendas e pelo ambiente Instagramável, instalado no espaço da mostra, no bairro do Horto Florestal. Já a Casa de Vidro fica localizada na praça do andar G2 do Salvador Shopping e poderá ser visitada até o dia 30 de novembro, de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 13h às 21h. A entrada é gratuita.

