Casa Cor Bahia celebra a brasilidade

Com o tema Brasilidade - O Brasil visto por dentro, começou nesta sexta-feira, 30, e vai até 8 de dezembro a 21ª edição da Casa Cor Bahia, que este ano reúne 22 ambientes - e 32 profissionais, entre arquitetos, paisagistas e designers de interiores - e acontece no Palacete das Rosas, no Largo do Campo Grande - onde desde 2009 funciona a sede das Voluntárias Sociais da Bahia.

De acordo com a diretora-geral do evento e franqueada da marca no estado, Luisinha Brandão, trata-se de uma versão "especial" da mostra, que, em um ano de crise e para os "padrões Casa Cor", primou pela racionalização de custos e recursos - a começar pela escolha do local.

Construído no início do século XX e com uma arquitetura clássica de encher os olhos, o solar, diz Luisinha, com cerca de 600 metros quadrados, significou, desde o início, a necessidade de um mínimo de obra (reforma) e máximo de aproveitamento (espacial).

"É uma casa relativamente pequena, se comparada com outras edições da Casa Cor. Para você ter um ideia, a menor mostra que já realizamos tinha 42 ambientes. Mas o solar tem muitos quartos. Nossa ideia foi manter as características originais do palacete, fazer o mínimo de intervenções. Cozinha aqui é cozinha, quarto é quarto. Obra encarece e reflete nos custos dos projetos", conta.

Ainda de acordo com ela, a cessão do imóvel se deu por meio de parceria entre as Voluntárias Sociais e o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural. Como resultado, parte dos lucros obtidos pela mostra será revertida para a restauração da Creche-Escola Comunitária Futuro do Amanhã, no bairro da Liberdade, em Salvador; do Abrigo Lar Irmã Benedita Camurugi, em Simões Filho, na região metropolitana; e do próprio palacete.

Preservação do original

A reforma promovida pela Casa Cor marca o início do processo de tombamento do imóvel como patrimônio cultural, artístico e cultural da Bahia - segundo o governo estadual.

Responsável pelo master plan 2015, a arquiteta Ana Paula Magalhães explica que a tônica do evento este ano foi a preservação dos elementos decorativos do imóvel - bem como da infraestrutura.

"A ideia foi preservar (a construção) e inserir elementos modernos em uma caixa clássica e antiga e, a partir daí, seguir a lógica de uma casa: áreas de circulação e quantidades de ambientes de uma residência como outra qualquer, com sala íntima, de estar, de TV, corredores, suítes, varanda, copa de andar", diz.

Um detalhe curioso é que, ainda segundo Ana Paula, chama-se "Solar das Rosas" porque em cada detalhe da casa - entre afrescos, pilares, relevos, gradis, azulejos, vitrais, gesso, fachada - há rosas desenhadas ou trabalhadas.

"Quem visitar a Casa Cor vai se surpreender com a delicadeza dos trabalhos. Foi tudo feito com muito carinho".

