Camarote precisa da assinatura de um engenheiro ou arquiteto

Disputados a cada Carnaval pela beleza da decoração, bebida e comida fartas e pela possibilidade de assistir às grandes atrações da folia momesca sem levar empurrões, os camarotes são alvos de cuidados e fiscalizações por parte dos órgãos municipais e do Conselho de Engenharia da Bahia (Crea-BA). O conselho, por meio do setor de fiscalização, conclui no dia 13 de fevereiro a campanha Carnaval Seguro – edição 2018, iniciada em 8 de janeiro último.

Jonas Amorim de Lima, supervisor de fiscalização para Salvador e região metropolitana, explica que trabalha com uma equipe de 20 funcionários, entre fiscais e analistas técnicos, para garantir que arquibancadas, camarotes, praticáveis e trios elétricos sejam montados a partir de projetos assinados por um engenheiro ou um arquiteto e vistoriados por profissionais registrados. O trabalho do Crea consiste em garantir a segurança de quem se diverte e trabalha no evento e proteger o meio ambiente.

Jonas Amorim disse que na fiscalização são solicitadas anotações de responsabilidade técnica (ART) referentes aos profissionais responsáveis pelo projeto, dimensionamento e montagem e desmontagem das estruturas metálicas, instalações elétricas em baixa-tensão e de incêndio e pânico, programa de brigada contra incêndio, plano de emergência contra incêndio, plano de segurança contra situações de pânico, manutenção e recarga de extintores.

Também devem ser apresentados planos para instalação e manutenção de sanitários químicos e sistema de ar-condicionado, montagem de elevadores e gruas, acessibilidade, instalação e manutenção do grupo gerador e instalação de circuito fechado de TV. Ele acrescentou que, além de alguns destes itens, os trios elétricos também devem apresentar o certificado de pesagem, para serem liberados para desfilar na festa.

Emprego e renda

Envolvida nos preparativos finais para a festa, a proprietária da ST Estruturas, Maria de Lourdes Ferreira Martins, explica que a sua empresa atua na área de montagem há 25 anos, sendo 10 diretamente no Carnaval de Salvador. A responsável pela elaboração dos projetos é a arquiteta Heloísa Domiciliano.

Na festa deste ano, a ST trabalha na montagem de cinco camarotes. Maria de Lourdes diz que o tempo de montagem depende do tamanho do projeto, sendo que os de maior tamanho podem durar até 10 dias, exigindo a utilização da mão de obra de cerca de 14 funcionários.

Diante da experiência, a empresária explica que não existem grandes dificuldades. “Na montagem, a empresa estando legalizada, com funcionários treinados para evitar acidentes, tudo transcorre com rapidez e eficiência”, ensina. Ela salienta que pode ocorrer, porém, algum problema de logística com os caminhões utilizados para descarregar as milhares de peças, “mas nada que impeça a realização dos trabalhos de montagem”, minimiza Maria de Lourdes.

Ela esclarece ainda que a documentação exigida pela prefeitura e pelo Crea-BA é providenciada pela produção de cada camarote com muita antecedência, cabendo a empresa de montagem apresentar as ARTs dos responsáveis por cada setor da obra e qualificação dos funcionários.

Normas técnicas

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) fiscaliza e pode até mesmo embargar a construção das estruturas que não atendam as normas técnicas definidas pela administração municipal.

Durante as vistorias é verificado, entre outros pontos, a segurança do aterramento da rede elétrica instalada nas estruturas, a tensão das coberturas e o dimensionamento dos calços e escadas.

Os responsáveis pelas estruturas recebem orientação sobre as regras de acessibilidade e a necessidade da colocação do tablado, sendo oferecido um prazo para regularização das pendências.

