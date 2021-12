Camaçari possui 855 imóveis à venda

Camaçari e a região do litoral norte - Jauá, Praia do Forte, Guarajuba, Jacuípe, Itacimirim, Abrantes e Barra do Jacuípe - têm 13 empreendimentos residenciais em construção e 855 unidades disponíveis para venda. Até aí tudo bem, novidade nenhuma. O que o leitor não deve imaginar é que o município da Grande Salvador é uma das 100 cidades - com menos de um milhão de habitantes - mais promissoras para se investir em imóveis no país.

Pesquisa realizada pela Prospect Inteligência Imobiliária apontou Camaçari na 71ª colocação de ranking que avaliou 94% dos municípios brasileiros - e identificou na região um "ótimo" potencial para investimento em imóvel de baixo e médio padrão e "bom" para alto (padrão).

O ineditismo do estudo, porém, está no fato de ele ter se debruçado sobre dados da demanda - cruzando uma série de variáveis, como déficit habitacional e quantidade média de salários mínimos da população - e não sobre a oferta.

Expansão dos loteamentos

Apesar de "novo", o mercado local, no entanto, foi "inundado", na avaliação do presidente da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi), Luciano Muricy, na sua maioria com empreendimentos com as mesmas características (loteamentos multiúso).

"Hoje já se observa um freio nessa demanda, fruto do próprio desaquecimento da economia. Mas é normal. Os primeiros (produtos) alcançaram sucesso mais rapidamente. Mas o que o estudo reflete é o fato de que a concentração dos recursos financeiros começam a migrar da capital para o interior. Querendo ou não, lá tem a Ford, pode vir a ter a JAC (Motors)", afirma Muricy.

"Em Camaçari, o valor médio anual do aluguel é 5,4% sobre o valor do imóvel - valor este acima da média das grandes cidades do país. Mas para que o investidor tenha um retorno ainda mais satisfatório é necessário que o preço do imóvel lá cresça em ritmo mais forte que nos últimos trimestres", diz o vice-presidente-executivo do portal imobiliário Viva Real, Lucas Varga.

Para dar uma "sacudida" nas vendas, será realizado, em outubro, o primeiro feirão imobiliário do município - com imóveis novos e usados. À frente da empreitada, a corretora e sócia da imobiliária Feliz Casa Nova, Marilandia Figueiredo, diz que houve um "esfriamento" do setor no último ano.

"Alguns investimentos não aconteceram, outros não foram tão bem-sucedidos. Ainda assim há a perspectiva de lançamentos, como o de um condomínio de lotes, previsto para agosto, com o perfil mais popular e condição de pagamento facilitada", diz Marilandia.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Djalma Machado, mesmo com toda a crise, Camaçari "continua pujante". "Atraindo investimentos acima da média nacional", diz ele.

