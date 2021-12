Caixa anuncia feirão de imóveis para o mês de junho

A Caixa Econômica Federal começou a convocar esta semana as empresas do setor imobiliário para o Feirão da Caixa, que este ano acontece de 17 a 19 de junho, no Parque de Exposições. Estima-se um público de 40 mil visitantes durante o evento. Representantes das empresas consideram que o evento vai impulsionar as vendas de imóveis mais baratos, mas reclamam de medidas que incentivem a comercialização de unidades mais caras.

"O Feirão da Caixa é sem dúvida uma ótima oportunidade para a negociação de imóveis comprados com recursos do FGTS", avalia o presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon), Carlos Henrique Passos.

A assessoria de imprensa da Caixa informou que o banco não vai se manifestar ainda sobre o feirão. Mas A TARDE apurou que as empresas já estão recebendo o formulário em que deverão informar a quantidade de imóveis que negociarão durante o evento e as características de cada unidade.

Passos elogia o papel cumprido pelo feirão, mas considera que é necessário fomentar a comercialização de imóveis mais caros, que são negociados por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), que funciona como uma carta de crédito. "As opções de compra de imóveis estão muito limitadas", afirma o presidente do Sinduscon.

Ele cita como exemplo a recém-criada Faixa 1,5 do MCMV, que vai beneficiar pessoas com salários de até R$ 2.350 e que contarão com subsídios de até R$ 45 mil na compra de imóveis. Pelas contas do presidente do Sinduscon, essa faixa permitirá a compra de imóveis de até R$ 120 mil na região metropolitana de Salvador (RMS).

O MCMV 3 foi lançado esta semana pela presidente Dilma Rousseff com o objetivo de atingir 4,6 milhões de casas construídas até 2018. Já foram entregues até o momento dois milhões de casas.

Ao analisar o lançamento do MCMV3, o presidente da Associação de Dirigentes das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-BA), Luciano Muricy, pondera: "Tanto o programa quanto o Feirão servem de estímulo à compra de imóveis mais baratos, mas falta contemplar outras faixas de renda", afirma. Ele acha que uma das medidas que poderiam incentivar o mercado para imóveis mais caros seria o PDDU permitir o adensamento imobiliário em algumas regiões próximas às estações de metrô.

Para ele, o Caminho das Árvores é um exemplo de bairro com possibilidade de maiores investimentos imobiliários. "Com duas estações de metrô, seria um bairro com potencial de adensamento, como ocorre em outras cidades. Em um raio de um quilômetro a partir da estação, as pessoas tendem a deixar o carro em casa e usar o transporte público", avalia Muricy, que defende a inclusão de novas zonas de adensamento no PDDU, que está sendo discutido pela Câmara Municipal de Salvador.

