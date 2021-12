Brasil estuda regulamentar a hipoteca reversa

Produto financeiro de empréstimo existente em diversos países, a equipe econômica do governo federal estuda regulamentar no Brasil a chamada hipoteca reversa. A medida prevê que o proprietário de imóvel abra mão do bem em favor de um banco – ou outra instituição – e, em troca, receba uma renda vitalícia.

De acordo com o assessor especial do Ministério da Economia Felipe Garcia, em geral, esta costuma ser uma linha de crédito voltada para idosos, mas que, por aqui, o governo não irá ditar o limite de idade. Segundo ele, vai deixar para o mercado decidir, "com base em modelos de gestão de risco e adequação para o negócio".

Ainda de acordo com Garcia, o objetivo é criar "mais uma oportunidade ao consumidor, mais um produto creditício".

"O mercado consumidor está sempre melhor com mais escolhas do que com menos. Isso faz com que a qualidade do produto seja melhor, os preços menores. O consumidor só ganha com mais opções. E isso vale para o mercado de pizza, para o financeiro", diz ele.

"O que estamos fazendo é definindo as regras do jogo, um marco relatório para dar segurança jurídica tanto ao mercado consumidor, as pessoas que por ventura vierem a contratar o produto, como também para as instituições financeiras, para que elas se sintam confortáveis, confiadas, e que possam, baseadas nas suas estratégias comerciais, empresariais, lançar ou não o produto no mercado", afirma.

O assessor explica ainda que a inspiração do governo e da equipe econômica são as experiências internacionais em torno do tema. Ele conta que nos Estados Unidos a prática existe desde a década de 1960; e que na França, Reino Unido, Canadá, Austrália, Coreia do Sul, desde o começo dos anos 2000. O Peru, no ano passado, editou lei regulamentando a medida no país.

Segundo Garcia, dois projetos no Brasil chegaram a tramitar na Câmara (2011) e no Senado (2018), mas ambos foram arquivados. E diz que, desde 2009, de olho na demanda, estudos são realizados no âmbito do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

"Quero dizer que pegamos e estudamos essas experiências e estamos desenvolvendo um projeto tecnicamente que acreditamos ser o mais adequado possível para a realidade brasileira. Trabalhamos sobre o ângulo de gigantes, sobre o que já existe, e estamos adequando", fala.

Para o incorporador e CEO da plataforma de financiamento coletivo (crowdfunding) com foco em investimento imobiliário Bloxs, Rafael Rios, este é um mercado latente para startups da área. Segundo ele, a iniciativa é um avanço no sentido de trazer para o mercado financeiro imóveis que não estão atualmente servindo de garantia a nenhum tipo de operação.

"O imóvel é lastro para diversos tipos de operações financeiras. Quanto mais lastro, maior o volume de operações e, por consequência, uma tendência em melhorar a dinâmica econômica", afirma.

Questionado sobre o "aspecto social" da questão, ou seja, de gente já "apertada" se desfazendo de, às vezes, o único imóvel da família (em havendo filhos), ele diz que vê "com bons olhos o bem social gerado, por se tratar de uma renda adicional ao idoso".

"Mas é importante que seja aprofundada a regulamentação para que o banco intermediário da operação não seja o único grande beneficiado".

Por meio de e-mail enviado pela assessoria de imprensa, o Itaú Unibanco afirmou que está "sempre atenta a oportunidades que ajudem a impulsionar a economia e que ofereçam produtos e serviços em benefício aos clientes". Disse ainda que irá avaliar as possibilidades (de comercialização) "tão logo tenha acesso ao detalhamento da proposta".

O Banco do Brasil saiu na mesma linha, afirmando " monitorar constantemente os movimentos do mercado".

Educação financeira

Para o professor de economia da Universidade Salvador (Unifacs) Lucas Spínola, a existência no mercado de um novo produto creditício pode ser, sim, "benéfica". A grande questão neste caso, para ele, é "se a sociedade, em geral, possui educação financeira o suficiente que permita tomar uma decisão adequada".

"Uma das obrigações para a hipoteca reversa é a regularidade do imóvel. Não possuo dados a este respeito, mas acredito que grande parte da parcela das classes menos favorecidas da população não cumpra este pré-requisito e, portanto, não poderia ter acesso a este produto financeiro. Na outra ponta, as classes mais ricas não teriam esta necessidade de hipotecar seus bens", diz o professor.

Ainda segundo Spínola, por se tratar de uma análise de crédito complexa (prever a longevidade de vida do contratante e o valor do imóvel no futuro, por exemplo), ele afirma acreditar que o valor a ser pago por estas hipotecas pelos bancos não seja tão atraente. "É uma operação cujo risco a ser assumido pelo banco é alto e, por isso, deve estar associado a altas taxas".

"Na outra ponta, o consumidor pode acabar apenas com migalhas pelo imóvel se a morte for repentina. Ou seja, risco elevado para ambos. Outro aspecto neste sentido é o fato de que estes imóveis de leilão acabam sempre saindo com um preço abaixo do de mercado, que também deve refletir na análise realizada pelos bancos do valor a ser pago".

Coordenador-geral na Bahia do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindinapi), Nilson Bahia comenta o assunto com um tom nada conservador. Sem meias-palavras, diz que cada qual utiliza o imóvel da forma que bem convier e que a medida pode até ser ideal para determinado grupo de idoso.

"O sindicato funciona nacionalmente, e, diante de uma situação dessa natureza, as opiniões que possam surgir podem ser de cunho coletivo, mas, enquanto cidadão e em se tratando de economia, sou a favor de todas as ações de mercado, porque é o cidadão quem vai julgar se tem necessidade, se é conveniente fazer aquela operação. E banco é como um supermercado, vive de vender dinheiro. Compra quem julgar ser necessário".

