Beleza e funcionalidade cabem na área de serviço

Comumente esquecida ao tratar de decoração, a área de serviço pode ser transformada em um ambiente visualmente bonito, sem deixar de ser funcional. Para a arquiteta Ana Paula Magalhães, o segredo está em aliar os segmentos.

"É preciso unir os dois conceitos - o de funcionalidade e o de beleza. Partindo desse ponto, o ideal é adotar uma solução técnica que seja esteticamente bonita e acima de tudo prática. Usar acessórios para otimizar esses ambientes é uma saída viável", aconselha Ana Paula.

A arquiteta Cláudia Biglia pontua que existem empecilhos, a exemplo da falta de espaço. "Diria que é uma área complicada, porque normalmente são espaços pequenos. Hoje em dia é muito comum que as áreas de serviço sejam integradas com as cozinhas, especialmente em apartamentos", descreve Cláudia.

Carla Monteiro, também arquiteta, concorda: "A área de serviço, também conhecida como lavanderia, muitas vezes é agregada à cozinha, por serem cômodos afins. É o espaço que normalmente é pensado para lavar as roupas, bem como guardar produtos e utensílios de limpeza".

Soluções podem ser aplicadas para otimizar o tamanho do espaço e deixar tudo organizado ao mesmo tempo.

"Armários são ótimos para organização. Materiais de limpeza, bacias, panos de chão, por exemplo, podem ser acomodados sem que estejam à vista", pondera Cláudia.

Carla complementa que os armários podem ser usados de forma não convencional. "Além do usual, dá para usar armários verticalmente. Assim é possível abrigar tábua de passar, vassouras, rodos e até mesmo escadas".

Ana Paula explica que nem todo apartamento, por exemplo, possui ambiente adequado para a área de serviço. Ela conta que já precisou projetar um espaço numa residência em que não havia. A solução? A área de serviço foi parar no quarto de casal.

"Nesse caso, em específico, o único quarto que a casa tinha, era grande. Foi um desafio, mas conseguimos instalar. Para que os equipamentos, como a máquina de lavar, não ficassem à mostra, usamos uma porta de correr. O resultado final parecido com um armário embutido", diz.

A máquina de lavar foi escolhida pela dupla funcionalidade: limpa e seca. "Outra coisa que é importante, nesse modelo, é o fato de que a porta abre na frente, e não em cima, como as mais comuns.

Varal adaptado

Considerado o terror dos apartamentos com área de serviço pequena, o varal pode ser adaptado. A principal sugestão das arquitetas é o uso do varal suspenso.

"A funcionalidade do tipo suspenso está na praticidade, porque não é preciso deslocar todo o peso do varal, porque ele tem acionamento de varetas individuais", pondera Carla Monteiro.

Ana Paula também recomenda o varal suspenso, pelo fato de ocupar pouco espaço: "Caso seja possível, o varal tem que seguir a orientação do vento, ou ficar o mais próximo possível da janela. Se a casa não tem circulação de vento, a melhor alternativa é uma máquina que também seja secadora", destaca.

