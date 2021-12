Bahia contabiliza até agora seis obras com o modelo de PPP

Além dos dois casos mais famosos de PPP e concessão, a Arena Fonte Nova e o Hospital do Subúrbio, a Bahia conta com outras quatro obras nesses moldes, em andamento ou em projeto.

As obras do emissário submarino e da linha dois do metrô, além da duplicação da Via Parafuso e a nova estação rodoviária em Águas Claras, também contam com investimentos de empresas que depois vão explorar os equipamentos.

"Temos outras obras que devem ser feitas através de PPP e concessão, como o Sistema Viário Oeste (que incluiria a Ponte Salvador-Itaparica), a Fiol (Ferrovia de Integração Oeste-Leste) e o Porto Sul", declarou o coordenador de projetos de PPP da Sefaz, José Alípio Filardi.

Mais baratas

O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil (Cbic), José Carlos Martins, defende que as empreiteiras reduzam ao máximo o preço da construção e se concentrem na realização de lucros através da concessão. "O negócio em si passa a ser a prestação de serviços", defende Martins.

O executivo acredita que os empresários podem, inclusive, adotar uma atitude de prospecção de oportunidades. "Em uma cidade em que haja necessidade de obra de esgotamento sanitário, a empresa pode propor o projeto à prefeitura", afirmou o presidente da Cbic.

adblock ativo