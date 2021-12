Bagunça prejudica o funcionamento cerebral

Se você vive estressado, dê uma olhada em sua casa. Ela vive bagunçada? Então, tá explicado. Especialistas explicam que viver em meio à desorganização gera perda de tempo e, por consequência, estresse. Ou seja, sua qualidade de vida vai por água abaixo.

Tudo isso porque o cérebro demanda mais energia para solucionar qualquer imprevisto que surja. Por conta do esforço extra, diminui seu rendimento na hora de lidar com coisas importantes. "Quando não conseguimos realizar alguma atividade, ficamos estressados. O estresse gera ansiedade e falta de concentração.

Por outro lado, Ser organizado traz tranquilidade e isso facilita a realização de tarefas simples e não as transformam em confusão para cabeça", explica o neurologista Davidson França. Se organize!

Organize-se e facilite sua vida:

Motivação - Busque uma razão para se organizar. Comece decidindo o que deve ser descartado.

Silêncio - Evite ouvir músicas ou ver televisão enquanto se organiza. Isso aumenta a concentração.

Ferramentas - Use ferramentas que facilitam a organização, como uma agenda para listar as atividades do dia.

Desapego - Separe os itens que sobrarem por categoria e doe roupas e objetos que não tenham mais utilidade.

Contas - Agende o pagamento das contas para débito automático.

Planejamento - Pense num caminho para resolver vários problemas em uma única rota.



Importância - Identifique prioridades e aprenda a dizer "não" ao que não é urgente.

Foco - Evite fazer várias coisas ao mesmo tempo. Execute uma tarefa de cada vez.

