Azulejaria portuguesa é tendência na decoração

A impressão da estampa porcelain print em tecidos trouxe de volta a utilização da azulejaria portuguesa na decoração de interiores, desta vez com novas cores e desenhos. Os azulejos portugueses são utilizados desde o século XVI, quando Portugal produziu sua primeira azulejaria. No entanto, o país importava as cerâmicas da Península Ibérica desde o início do século.

Os motivos de estampa portuguesa podem ser utilizados em revestimento cerâmico e papéis de paredes, almofadas, adesivos, tapetes, estofados, vasos, quadros e louças. Arquitetos afirmam que a procura por esses objetos está em alta. A principal razão são os novos produtos fabricados com a estampa.

O administrador e professor universitário Erivaldo Lapa tem na sala do seu apartamento objetos produzidos com a técnica da faiança portuguesa. A cerâmica em faiança é porosa, com coloração variante entre branco e marfim.

Lapa utiliza os objetos em sua decoração de modo artístico. Ele conta que ganhou as peças do casal de amigos portugueses Eduardo e Branca Gomes, responsáveis pela divulgação da cerâmica em faiança na Bahia. "Tornamo-nos amigos e, por vezes, fui presenteado com algumas peças, que para mim são muito especiais, tanto pela relevância em nível internacional quanto pela satisfação de tê-los como amigos", conta.

Ambientes variados - A arquiteta Celeste Leão já decorou ambientes com almofadas estampadas em azulejaria portuguesa. A especialista sugere que os objetos decorativos estejam em residências, escritórios, fachadas e halls de prédios e hotéis.

Segundo a arquiteta Ângela Góes, os azulejos são bons não só na decoração. As cerâmicas têm caráter funcional, graças à impermeabilidade do material, que protege de infiltrações. Seu uso não se restringe ao revestimento de paredes e pode ser adaptado aos tampos de mesa, aos pisos e a painéis.



"O azulejo português é peça cerâmica bonita, rica em detalhes. Ela tem identidade e infinidade de opções de utilização", opina Ângela. Embora seja um clássico da arquitetura brasileira, Celeste Leão conta que a azulejaria portuguesa ficou em baixa por cerca de 60 anos. Com a utilização estendida a tecidos, a moda agora volta com força. "Como a moda anda em paralelo com as tendências de decoração, teremos aí uma ou duas estações com apelo forte neste motivo porcelain print", analisa.

Dicas - Fazer painéis no estilo patchwork é uma utilização em alta dos azulejos portugueses. O revestimento mistura peças diferentes e modernizam o espaço, de acordo com o arquiteto Edilson Campelo. Atentar para a mistura de estampas no mesmo ambiente, como azulejaria portuguesa combinada a estampas florais, em listras ou em bolas, é o alerta da arquiteta Celeste Leão.

"Tenha cuidado para não ter overdose no uso, tenha cautela. Defina o tom a ser usado na estampa, em sua decoração. Por exemplo: se priorizar o azul, misture-o ou combine-o com o branco e outras nuances de azul", completa.

