Artesã ministra oficina de macramê

A artesã Thays Azevedo irá ministrar no dia 27 de julho a Oficina de Macramê – Suporte para Plantas, na Escola Baiana de Arte e Moda (Ebam). A oficina tem como objetivo ensinar os nós básicos da técnica de macramê e combinações para a confecção de vários modelos. Além da apresentação do modelo que será feito, a aula também trará a descrição dos materiais necessários e soluções para a sobra de material. Com o valor de R$ 130, que pode ser dividido em até 4x, o curso tem a duração de 4h (das 8h30 as 12h30) e a inscrição pode ser pelo site www.ebamcursos.com.

