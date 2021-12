Arquitetura comercial pode fazer a diferença para o sucesso de um negócio

O sucesso de um ponto de venda está diretamente relacionado com a arquitetura do ambiente. Juliana Neves, arquiteta titular da Kube Arquitetura, garante que cores, iluminação e circulação são essenciais no momento de atrair a atenção dos consumidores e aumentar o faturamento da loja.

Por que contratar um arquiteto comercial para fazer um projeto de varejo?

O Arquiteto comercial está preocupado muito mais em transparecer os conceitos da marca através do espaço físico e com retorno sobre o investimento feito, enquanto o arquiteto residencial se preocupa mais em projetar um ambiente bonito e aconchegante sem focar num ambiente mais vendedor.

Qual a diferença para o consumidor das marcas, entrar numa loja assinada por um arquiteto comercial?

Arquiteto residencial que sabe um pouco de comercial tenta achar soluções, mas o comercial dificilmente adota soluções prontas; faz questão de desenhar cada peça expositora, luminárias, com a cara da marca. Painel Canaletado é um exemplo, muitas marcas utilizam como solução, mas todas ficam com a mesma cara.

As marcas vendem estilo de vida, uma série de coisas intangíveis, seja o produto, bem-estar, status, emoção, poder, sensualidade, vende uma série de atributos junto com o produto, de acordo com a ocasião de uso do mesmo. Junto com isso cada marca trabalha estes conceitos de acordo com o que ela pretende vender.

Por quais pontos de um projeto o arquiteto comercial é responsável e não fazemos ideia?

O arquiteto comercial trata o ponto de venda da forma correta! O ponto de venda é a casa da marca. Lá é onde acontece o contato mais íntimo da pessoa com a marca. Se a casa dessa marca não transparece o que esta marca pede, nada mais fará! Outra coisa importante: um arquiteto comercial se preocupa também com o fluxo de passantes na porta da loja porque muitas vezes o público, a depender do horário, do dia da semana, muda muito.

adblock ativo