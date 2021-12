Arquitetos e decoradores apostam no ambiente virtual

Assim como em outras áreas, os profissionais de arquitetura, urbanismo, design e decoração vem utilizando o ambiente virtual para oferecer seus serviços e captar novos clientes que procuram a internet em busca de praticidade e ganho de tempo. São aplicativos, sites e blogs nos quais são oferecidos serviços nesta área, podendo ser encontrados desde planejamento em decoração até projetos completos de arquitetura para construção ou reforma de casas, a preços módicos.

As formas de trabalho são variadas e em um deles, o GetNinjas, o objetivo é facilitar o encontro dos profissionais liberais com seus futuros clientes na região onde estes residem. Lançado em outubro de 2011, a empresa reúne no aplicativo mais de 10 categorias e 200 tipos de serviços como: encanador, pedreiro, eletricista, jardineiro, personal trainer, diarista, professores particulares, cabeleireiros, enfermeiros, churrasqueiro. Pelo GetNinjas, o cliente solicita um orçamento e recebe o retorno de até três profissionais, que por sua vez, fazem o contato direto com o interessado, fechando a contratação do serviço por telefone, SMS ou Whatsapp.

Como eu constatei o bom retorno do site, passei a utilizar o aplicativo e hoje 93% de minha clientela vem através dele

Ela destacou a segurança do site que faz a captação. Eles mandam vários tipo de anúncios e fazem a triagem e só entram em contato com anúncios que dizem respeito a atividade de nosso escritório. "A web hoje é uma facilitadora e permite que não se tenha nenhum custo adicional", diz.

"Nós entramos em contato com o cliente e marcamos uma visita. Tem que fazer todo o cadastramento de área que não é cobrado, verificar o serviço que será necessário, porque em nossa área precisamos conhecer o cliente e o local onde será feito o trabalho. Como o trabalho vem através do aplicativo, nós oferecemos um preço diferenciado. Dependendo da necessidade do cliente fazemos o acompanhamento da obra", diz Edilza.

Outro modelo

Idealizador há dois anos do Project Studio, o arquiteto Renan Leite não tem um levantamento preciso de clientes já atendidos. A sede fica situada na cidade de São Paulo, onde trabalha no modelo de home office. Ele explica que, a depender da demanda, trabalha sozinho ou terceiriza parte dos projetos.

Com um modelo de negócios diferente, o site oferece ao interessado o acesso a um orçamento mediante preenchimentos de dados pessoais, e-mail e telefone, e dados sobre a obra (tipo de projeto - arquitetura, interiores ou ambos –, metragem quadrada e orçamento do projeto – baixo, médio ou alto).

O interessado deve mandar uma planta ou croqui da área onde será executado o serviço e fotos do local. No botão perguntas frequentes, o futuro cliente é informado que o registro do projeto na prefeitura é feito por ele mesmo.

Renan Leite explica que há grande troca de informações entre empresa e cliente até que o projeto fique satisfatório para todos. Ao final é enviado por PDF para que o documento possa ser impresso, finaliza.

