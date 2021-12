Áreas externas são ideais para receber os amigos no verão

Incorporadas a imóveis de diferentes perfis e padrões, as áreas externas despontam como o lugar ideal para receber os amigos em casa. E para deixar varandas, terraços e espaços gourmets em um clima aconchegante e descontraído, lojas e profissionais de decoração se inspiram no clima tropical do nosso país. “(Esses espaços) estão muito atrelados ao aconchego”, explica a arquiteta Jéssica Araújo, da JA Arquitetura.

Mais agradáveis do que cômodos tradicionais como salas de estar e jantar, o diferencial desses ambientes é conseguir agregar funcionalidade e conforto. “A varanda gourmet nada mais é do que uma outra parte da casa que atende também refeições, mas nela, é possível desfrutar da vista e do frescor”, explica Jéssica.

De olho na demanda por móveis para espaços abertos, algumas lojas de decoração apostam na concepção de um mobiliário que remeta ao verão brasileiro. A beleza de famosas praias da Bahia, por exemplo, serve de inspiração para a coleção 2017 da loja Toque da Casa, intitulada de Qual a sua praia?. “Uma varanda diz muita coisa. Ela possui uma pluralidade de sensações e ações ”, diz Tatiana Amorim, dona da marca.

Oito escritórios de arquitetura de Salvador, dentre os quais a JA Arquitetura, participam da mostra da coleção, que promete evidenciar as cores, texturas e detalhes característicos de lugares como Trancoso e Praia do Forte. “O DNA da loja é esse: bem brasileiro”, acrescenta Tatiana.

Com seu clima tropical e o encontro energético de culturas, não é de se espantar que a Bahia seja considerada um lugar inspirador. Mas além de servir como fonte de inspiração, o estado abriga talentosos artesãos, cujas peças podem se tornar itens decorativos originais.

“Aqui nós somos cheios de coisas maravilhosas, então dá para revocar à Bahia e ainda valorizar nossos artesãos”, afirma a arquiteta Mara Mendonça, responsável, junto ao seu sócio, pela criação de ambiente inspirado na praia de Moréré, na Ilha de Boipeba.

Elementos naturais

De apartamentos na cidade às casas de praia, as áreas externas costumam ser decoradas com elementos naturais, texturas e tons vivos, que proporcionem o conforto.

“Hoje em dia as pessoas fazem a casa para receber os amigos. É importante ter uma espaço em que todos se sintam bem”, explica o designer de interiores, Marcos Rolim, do Hai Fatto, um dos escritórios participantes da concepção da coleção “Qual a sua praia?”.

Garantir o bem-estar quando nestes espaços, portanto, começa por uma boa distribuição dos móveis . “Não adianta querer ter um sofá de cinco lugares em casa, se não cabe ou não pode pagar por ele”, explica a arquiteta Camila Mariana, também sócia do Hai Fatto.

Gostos, viabilidade de projeto e orçamento também precisam ser avaliados com cautela. “É a parte chata para todo mundo, mas necessária”, acrescenta Camila.

*Estagiária sob supervisão da editora Cassandra Barteló

