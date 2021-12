Aposte na criatividade para transformar sua casa sem gastar muito

Nem sempre é preciso mover mundos e fundos para conseguir mudar os ares da casa. É possível transformar a decoração do lar (ou de qualquer lugar desejado) utilizando de pequenos artifícios que podem fazer toda a diferença no resultado final. Desde a contratação de arquitetos e decoradores que cobrem um pouco menos, adaptando o projeto ao orçamento disponível, ou até mesmo customizando e fazendo tudo você mesmo.

A designer e arquiteta Gabrielle Pillotiz reforça que sempre existe a possibilidade de a pessoa fazer tudo ela mesma, caso tenha jeito para isso, garimpando peças em lugares como antiquários e ferro-velho, ou trocando com amigos e familiares. "Você pode, por exemplo, pegar uma porta velha e transformar numa mesa, ou até mesmo em mais de uma, a depender do tamanho e da sua necessidade", sugere. "As possibilidades são infinitas".

Para aqueles que não se sentem capazes de modificar objetos por conta própria, simplesmente não estão dispostos a isso ou não possuem tempo disponível, existe a opção de trocar ou adicionar coisas mais marcantes aos ambientes, como tapetes e cortinas mais vibrantes, que exprimem identidade, usar revistas empilhadas ou malas antigas como criados-mudos e até mesmo espalhar vasos de plantas, com diversos tipos de folhagem, tornando o local original e agradável, trazendo cor, vida e purificação ao ambiente.

Iluminação e pintura

"A iluminação é um diferencial na decoração. A escolha de luminárias marcantes, combinando com o estilo do ambiente, fará você conseguir um efeito forte e ao mesmo tempo muito sutil", garante a decoradora Adélia Estevez. "Investir na pintura das paredes também é bastante interessante, uma mudança de cor fará toda a diferença. Além, é claro, de pendurar objetos nelas, como quadros, esculturas, lembranças de viagens e painéis de fotografias. Tudo contribui para que o ambiente seja original e personalizado".

Pode-se também investir no uso de papéis de parede, que podem ser trocados com facilidade e ainda permitem possibilidades maiores de combinação. É ideal para quem mora em imóveis alugados, pois permite modificar o ambiente da forma que a pessoa tiver vontade, sem alterar as cores originais do projeto.

Quanto aos móveis, pode-se repaginá-los, desde a pintura, colocando estofamento novo, deixando-os com outra cara. "A troca das capas de almofadas dará um impacto imediato", reflete Adélia. A designer de interiores Cátia Bacellar sugere que uma boa forma de reformar os móveis já existentes é trocando o tecido e substituindo a cor antiga, normalmente amarronzada, por folhas de ouro, por exemplo.

Outra possibilidade de utilizar os móveis é mudar a sua disposição nos cômodos, passando a sensação de espaço novo, como trocar a posição da cama com o guarda-roupa ou do sofá com a mesa de jantar.

No momento de contratar um profissional, é preciso informar com detalhes qual o orçamento e quais os pontos principais desejados no projeto, que deverá se adequar ao valor disponível. Dessa forma, ele poderá direcionar o cliente com as escolhas, dando opções que podem casar com o seu estilo.

"Muitos clientes preferem economizar mais em algumas partes para poder investir mais em outras. Alguns preferem colocar um revestimento melhor no banheiro da suíte, outros deixam o quarto mais simples para ter uma área social mais rebuscada, e por aí vai", frisa Gabrielle Pillotiz.

