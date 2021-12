Aplicativos agilizam comunicação entre moradores e síndicos

Como agendar o salão de festas do condomínio? Como saber se elevador já voltou a funcionar? E o que fazer para ter acesso a prestação de contas do prédio? A resposta pode estar nos aplicativos. Para agilizar a comunicação entre moradores e síndicos, administradoras de condomínios estão investindo em tecnologia.

“Nosso aplicativo foi lançado porque as pessoas querem facilidade. O serviço facilita a vida dos condôminos”, diz a gerente regional da APSA Imobiliário, Aline Oliveira. Em 2016, a empresa que gerencia condomínios em seis estados do Brasil, incluindo a Bahia, lançou a ferramenta para locação e gestão de imóveis.

Com o aplicativo, o síndico, por exemplo, consegue ter acesso a uma área exclusiva com informações sobre as unidades inadimplentes. “A ferramenta permite que os moradores agendem horários para usar espaços dos condomínios”, completa o coordenador da APSA, Alex Santana.

A Manager Administração de Condomínios também aposta em novas tecnologias. A empresa lançou um aplicativo que permite comunicação entre porteiro e moradores, acesso a segunda via de boleto e a atas de reuniões ou regulamentos internos. A ferramenta possibilita que os condôminos tenham acesso direto a informações de quem chega e sai na portaria do prédio.

A síndica Jailma Araújo administra residenciais, escritórios e shoppings em São Paulo. Ela utiliza frequentemente os aplicativos. “Todo mundo tem um celular na mão e fica mais prático para resolver pendências”, explica.

De acordo com a síndica, as ferramentas são rápidas e ajudam a otimizar o tempo. “Os moradores adoram esses serviços”, fala.

Traquejo necessário

“Atualmente, o síndico profissional precisa ter agilidade e traquejo com a tecnologia”, conta Santana. Para ele, os gestores precisam aprender a lidar o quanto antes com essas tecnologias.

Já o presidente do Sindicato de Habitação da Bahia (SECOVI), Kelsor Fernandes, diz que as ferramentas podem oferecer muitas vantagens na administração dos condomínios. “A tecnologia contribui cada vez mais para a gestão dos imóveis”, conta Fernandes.

A reunião de condomínio também esta nos ambientes digitais. A Manager disponibiliza um sistema que promove a interação virtual entre condomínios e moradores. A ferramenta começa com o edital de convocação impresso e eletrônico. Depois desta etapa, a inscrição e eleição de presidente e secretário, discussão com as intervenções do mediador, formatação da proposta, votação e encerramento com a apresentação da ata acontecem virtualmente.

Os aplicativos estão disponíveis gratuitamente nas plataformas de Android e iOS.

