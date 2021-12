Apesar do óleo nas praias, aluguel para o verão permanece aquecido

O sol ainda anda tímido – meio que escondido entre nuvens –, mas o calor já dá indício de que o verão promete altas temperaturas. Melhor ainda para dono de imóvel na praia, que aproveita a estação para faturar uma renda extra com o aluguel durante a temporada.

Segundo os especialistas, nem o desastre envolvendo o derramamento de óleo que atinge praias do Nordeste – ainda hoje não identificadas causa e origem por parte das autoridades – foi capaz de impactar negativamente o setor, que, segundo o gerente de marketing do portal especializado Casa Férias, Ervans Andrey, demonstra tendência de alta.

"O mercado começa a se recuperar, ainda no embalo da economia (em dificuldades). Mas há uma reação em andamento, com as pessoas investindo mais nessa modalidade. Portanto, a perspectiva para os próximos meses, anos, é que mais gente opte por se hospedar, durante as férias, com mais conforto, privacidade, preços mais em conta (em comparação a hotéis e pousadas)", afirma ele.

Corretora há 15 anos, sócia da imobiliária Guarajuba Imóveis, Iara Rabelo conta não ter registrado prejuízo nesta área produzida pelo óleo que vem do mar. Idem a bibliotecária Mariluce Silva, 49, dona de um apartamento de dois quartos na Praia do Forte e de uma casa em condomínio fechado em Imbassaí, cerca de 10 km depois.

Mariluce diz que a prefeitura de Mata de São João garante a limpeza das prais; Já Iara fala que a associação de condomínios do local une esforços junto a prepostos da prefeitura de Camaçari.

Com mais de 100 imóveis para alugar na temporada, Iara diz que Guarajuba tem "movimento o ano inteiro" e que tem muita gente "investindo no local e pagando o imóvel com o aluguel.

Mariluce já alugou o apartamento na Praia do Forte para o período do Réveillon (oito dias) pelo valor de R$ 4,7 mil, "um dos mais em conta", ela diz; já a casa em Imbassaí segue "disponível", por R$ 3,7 mil.

Litoral norte

"É uma casa novinha, com piscina, tudo bonito. Só tem três anos de construída. É um lugar (localidade de Imbassaí) para quem procura sossego, quer descansar. Já a Praia do Forte é mais agitada, com vida noturna".

De acordo com Iara, Guarajuba é um destino tão procurado que na última semana do ano não fica nenhum imóvel disponível, ela fala.

"Tem proprietário que desiste de alugar e decide ficar na casa no período. Tem imóvel em frente ao mar de alto padrão, com seis suítes, com diária girando entre R$ 5 mil e R$ 6 mil. Gente com 20 casas para alugar; outros que investiram para esse lado, moram aqui, mas alugam a temporada para quitar parcelas do financiamento. Mas ainda dá tempo de encontrar (opção) para o fim do ano, e para a partir do dia 2 de janeiro, Carnaval. Vem muita gente de Aracaju para o Carnaval, muito grupo".

