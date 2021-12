Apê decorado da Prima é um dos maiores ambientes da Casa

Com assinatura da arquiteta Margarete Iglesias, um dos maiores espaços da Casa Cor Bahia é o do (apartamento) Decorado Horto Parque Barcelona – empreendimento em fase de pré-lançamento e que será erguido pela construtora Prima no espaço onde ocorre a mostra de decoração.

Com 171 metros quadrados (a planta original tem quatro suítes), o projeto de Margarete integrou uma das suítes à sala, ampliando o quarto do casal, bem como também incorporou a varanda gourmet (frontal) ao restante do imóvel.

Ela conta que desenhou o espaço para uma “família com dois filhos”. “A varanda posterior também foi incorporada à área interna e virou um home (theater), com forro adequado, tratamento acústico. A proposta foi criar um apartamento funcional, que traduzisse muita elegância, sofisticação. Porcelanato com formatos grandes, paredes revestidas com lâminas de madeira natural, mobiliário de design, muito confortável e todas as peças assinadas; acabamentos em tons dourados, tudo para não perder de vista o acolhimento”, afirma.

Com projeto arquitetônico de Antonio Caramelo, o Horto Parque Barcelona possui valor geral de venda (VGV) da ordem de R$ 120 milhões e vai contar com torre de 41 andares – distribuídos em 37 pavimentos –, três níveis de garagem e playground. O residencial terá apartamentos de 3 ou 4 suítes, com área privativa de 171 m² e seis opções de planta.

