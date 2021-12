Apart-service é ideal para investidor mais "agressivo"

Sabe daquelas delícias de morar sem saber quem é o vizinho da frente, pois ele quase não pinta por lá? Ou, melhor ainda, sem barulho de criança e cachorro e ainda contar com estrutura e serviço de hotel - apartamento limpo e arrumado todo dia, lavanderia, restaurante, piscina com raia, garagista, academia badalada?

O lançamento de novos apart-services, simplesmente flats ou os chamados condo-hotéis - empreendimentos mistos, geralmente com uma torre hoteleira e outra residencial -, nos últimos anos, segundo os especialistas, reaqueceu um segmento do mercado imobiliário que andava meio adormecido, desde a popularização nos anos 1990.

Sempre bem localizado e com projeto moderno, ainda segundo os especialistas, o "apartamento com serviço" é ideal para investidor com perfil mais "agressivo" - geralmente empresário, executivo ou casal sem filho. Para o diretor de expansão de mercados da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi), Ivan Leão, se o investimento nesse tipo de imóvel for em uma capital litorânea como Salvador, o retorno é maior ainda.

Sócio da Leão Engenharia - responsável pela construção do Bahia Suítes e do Salvador Suítes, ambos na orla do Jardim de Alah, com o metro quadrado girando em torno de R$ 6 mil, e entregues, respectivamente, em 2013 e 2014 -, Leão conta que os produtos foram comercializados em "uma velocidade espantosa".

"Salvador é uma cidade com boa demanda no verão. O investidor pode comprar para morar, para usar como hotel, ou já visando ao retorno do aluguel", afirma o dirigente.

Solteiro, avesso à ideia de ter vizinho, que dirá criança fazendo barulho por perto, o funcionário em empresa de economia mista Fábio Afonso Passos diz que foi a tranquilidade do lugar que o levou a mudar-se para o Bahia Suítes.

Viciado em musculação, a presença de uma academia grande instalada no lobby do condomínio também contou ponto. Além da piscina com vista para o mar; as inúmeras vagas de garagem disponíveis; o bom funcionamento da portaria; o bom estado de conservação do prédio; o profissionalismo dos funcionários.

Com apenas um quarto e 47 m², ele diz ter investido R$ 315 mil em uma unidade quase toda mobiliada e afirma só ver vantagem em viver em flat.

"Eu já tinha a experiência de morar em um apart, em São Paulo. Parece um prédio-fantasma", conta Fábio.

Sócia da imobiliária Freitas & Daltro e especialista na comercialização de flats, a corretora Aline Gomes diz que os endereços mais procurados por interessados neste tipo de imóvel é a Av. Tancredo Neves e a Pituba. E que o aluguel de apartamentos de um quarto e mobiliado na região gira entre R$ 1,8 mil e R$ 2,5 mil.

"A procura sempre existe e eu atendo muitos clientes corporativos também", conta.

Para o responsável pela área de incorporação da Odebrecht Realizações Imobiliárias na Bahia, Daniel Sampaio, o principal diferencial de um empreendimento como este é a praticidade. "Para o investidor que opta por aderir ao pool hoteleiro, a de não se preocupar em administrar os ativos. E para quem mora, a possibilidade de utilizar os serviços hoteleiros e uma infraestrutura completa", diz Sampaio.

adblock ativo