Antônio Silva Pinto Júnior: "A pessoa tira o eterno e coloca o descartável"

Dar uma nova vida a algo que foi descartado não é um simples ato de reaproveitar para Antônio Silva Pinto Júnior, e sim "um ato de amor". Encantado por coisas antigas desde criança, quando vivia em Nazaré das Farinhas, Antônio Júnior guardou sua paixão pelo antigo durante 25 anos. Em Salvador, trabalhou em um banco e administrou um restaurante. Foram bons tempos, ele ressalta, mas não o suficiente. Hoje ele é o dono do Armazém de Época, o trabalho e investimento de sua vida, onde fornece espaço para eventos e vende móveis dos séculos XVII ao XX, vários deles reformados por ele próprio.

Como o interesse por móveis e decoração antigos surgiu para você?

Desde a época em que eu morava no interior já existia a Feira de Caxixis. Quando eu era criança, a Ponte do Funil (oficialmente ponte João das Botas) ainda não existia, então quem ia para Nazaré das Farinhas tinha que ficar nos hotéis da cidade, o que movimentava a região. Era o auge dos anos 70 e do movimento hippie, então chegavam diversas pessoas com culturas e coisas diferentes. Era o paraíso, um verdadeiro celeiro cultural. Eu nasci no meio disso e já naquela época sentia uma atração muito forte por toda aquela cultura. Eu ia com minha mãe escolher prataria e observava ela comprar inúmeras coisas de pessoas e lugares diferentes. Minha formação basicamente começou por aí.

Muitos móveis do Armazém de Época foram reformados por você, como você aprendeu a trabalhar com madeira?

Me formei em administração em Salvador, seguindo os passos de meu pai, mas vivo dizendo que não me serviu de nada (risos). Durante os anos que trabalhei no banco estive em um posto de serviço que ficava na Base Naval de Aratu e foi quando me encantei pelo trabalho com madeira. Perto de lá havia um estaleiro onde consertavam navios e onde eu passava meu tempo de almoço observando os marceneiros. Foi então que, em meu apartamento em Salvador, transformei uma das minhas duas garagens em uma oficina e contratei um marceneiro, que me ensinava depois do expediente no banco. Então comecei a vender o que criava no meu apartamento mesmo, bem informalmente. Os vizinhos odiavam todo o barulho e a poeira.

Foi a partir daí que surgiu o Armazém de Época?

Depois que sai do banco abri um restaurante, o Família Salvatore, que mantive por 10 anos, mas em paralelo a tudo isso nunca deixei de curtir a coisa antiga. Então surgiu a oportunidade de comprar esse espaço e fazer dele o lugar de minha vida, minha casa e meu melhor investimento. Hoje eu percebo que a casa é totalmente dentro, nada é do lado de fora, toda a essência dela está do lado de dentro. Se eu pego uma mesa e reformo com um assoalho que alguém não queria mais e descartou, para mim é o material de maior valor. É como você pegar um animalzinho abandonado, cuidar e dar uma nova vida para ele. É isso que eu faço com esses móveis, eu os resgato. Aquilo que o povo descarta, eu abraço de alguma maneira e depois eu dou dignidade a eles.

E como você escolhe os itens que fazem parte do Armazém?

As peças aqui se vendem por si só, porque há aquele encantamento da pessoa ao ver uma peça e ser seduzida por ela. É o mesmo que acontece comigo quando vou para uma feira ou qualquer outro lugar para comprar peças. Eu não vou lá pensando em encontrar um item para um tal cliente. Essa peça tem que me encantar e me seduzir. Se as pessoas atentassem mais para isso, de quanto é bom amar o que você faz, amar o que você é, mesmo com todos os seus medos e traumas, o mundo seria tão mais bonitinho. A vida iria fluir bem mais, não iria ter tanta disputa, nada de querer vender mais que o outro, fazer a casa mais bonita que a do outro. E isso tudo cabe quando falamos de móveis, porque hoje em dia as pessoas pensam mais em seguir tendências do que em deixar a própria casa do jeito dela e não de outra pessoa.

Você claramente é apaixonado por decoração e mobiliário antigos. Qual sua opinião sobre a decoração de interiores atual?

Os móveis continuam os mesmos de décadas atrás. Tivemos muita influência europeia, copiando vários deles através dos catálogos que chegavam aqui, e a grande parte dos móveis que temos hoje ainda são influenciados por isso. Poucas coisas no setor de mobiliário são criação puramente nossa, mas isso fez com que o mobiliário baiano do século XVII e XVIII seja riquíssimo. Talvez seja o que temos de melhor, mas as pessoas não estão atentas a isso, mas sim atentas ao império da laca, ao império do porcelanato, o império do prático. Então as pessoas tiram o melhor da casa e coloca para dentro o pior. Tira o eterno e coloca o descartável.

Então, para você, qual seria o grande problema na forma como as pessoas decoram suas casas nos dias de hoje?

O que tem faltado é o sentimento. A gente não pode arrumar um apartamento sem se arrumar primeiro. Fazer terapia ou em um numerologista ou qualquer outro lugar. Você tem que se posicionar na vida. Você não pode montar uma casa quando você não está bem. A casa não vai ficar bacana, e o que muitas pessoas fazem é entregar a casa na mão de alguém. Assim sua casa fica com a personalidade de alguém, não com a sua. É uma casa que não vai ter a sua alma. Então eu volto sempre a um ponto: tudo é o amor. Você tem que ter amor pelo que faz e pelo que tem. Não o amor pelo dinheiro, o dinheiro não vale nada, é podre. Assim como o poder, que é mais podre ainda. As pessoas acham que quanto mais elas ganham, mais empoderadas elas ficam. Mas é tudo um grande equívoco, você não é o que você tem ou conquista, você é pelo que você é.

*Sob a supervisão da Editora Cassandra Barteló

adblock ativo