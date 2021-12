Antigo e moderno juntos na mostra de decoração

Um "choque" entre tudo o que há de mais moderno em termos de decoração - mobiliário, artigos e tendências -, colocado com elegância e delicadeza em uma residência do século passado. Nas palavras da sócia-fundadora da Casa Cor Bahia, Luisinha Brandão, isso é o que deve esperar o visitante da Casa Cor Bahia 2015, que, em sua 21ª edição e com o mote Brasilidade - O Brasil visto por dentro, faz uma "ode" aos elementos constitutivos do brasileiro e do país.

"Quem vier pode ter a certeza que vai encontrar amizade, respeito ao imóvel e a alegria dos participantes. Além de trabalhos belíssimos, é claro. A casa ficou linda. A expectativa é que o público goste e que seja o mesmo sucesso de anos anteriores", diz Luisinha.

Estreando na Casa Cor Bahia, o arquiteto radicado em Natal (RN), Renato Telles, foi o responsável por conceber a "Varanda do Casal" - um espaço de charme, conforto e bem-estar, para ser usado todos os dias pelo casal, ele diz. Ainda de acordo com Teles, para inserir um novo uso à varanda, sem com isso descaracterizar, ele se inspirou nos castelos ao redor do mundo que costumam virar hotéis.

"É um spa na varanda, ou seja, um espaço para quem quer ser, e não ter. Varanda gourmet você só usa uma vez na semana. Quem quer ficar cozinhando? Aqui é possível curtir todos os dias, é um ambiente de convivência e relaxamento do casal", afirma.

Ainda de acordo com Teles, a cor da varanda acompanha a cor da fachada (amarela) de todo o casarão, mantendo a unidade. "A sofisticação aqui está na escolha dos objetos, como a banheira escultural, o mobiliário essencial e os acessórios que conjugam função com beleza, sem grandes excessos", explica ele.

Catarina Paraguaçu

Inspirada na índia Catarina Paraguaçu, o vermelho-terra das tintas do urucum e pau-Brasil é a cor predominante do "Lavabo Público", idealizado pela designer de interiores, Lydi Siqueira. Em sua segunda participação na mostra, Lydi conta que o cenário retrata o possível "toilettes" de Catarina Paraguaçu durante sua estada na França, por volta de 1530.

"A ideia é recriar o banheiro de Catarina Paraguaçu através de uma viagem no tempo. Quem entra no toilette encontra boiserie, rosetas e elementos da arquitetura francesa da época decorados aos olhos de uma índia brasileira, que imprimiu nele sua cor, seu ouro e sua madeira - evidenciando que muito do luxo com os quais os europeus eram agraciados vinham, na verdade, do seu Brasil", contextualiza ela.

Com madeira na parede até a altura de 1,70 m e um (austero) verniz original, a arquiteta Ana Paula Magalhães, autora da "Sala de Estar", explica que o ambiente - composto de aço, mármore, couro e vidro - foi concebido para ser um lugar de "receber visitas".

"Originalmente aqui deveria ser uma sala de jantar. A casa é tão requintada que, automaticamente, nos veio à mente uma família numerosa, disposta a viver bem e confortavelmente no palacete".

Com uma estrutura arrojada que remete a uma nave - ou avião de papel - alçando voo, o "Terraço Gourmet", na área externa do casarão, foi o espaço criado pelos sócios Gabriel Moreno e Aiac Caldas.

Segundo Caldas, o ambiente propõe a interação entre as diferenças, através do contraste leve e harmonioso entre um prédio histórico e com chapas de alumínio em vermelho.

"O que mais chama a atenção no ambiente é a cobertura. Para contrapor o antigo e o novo, foi utilizado mobiliário de época e painéis de vidro dão mais suavidade ao espaço e ainda ajudam na acústica".

