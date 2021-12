Antes de alugar imóvel em aplicativo, fique de olho nas avaliações

A locação de imóveis por curtas e médias temporadas por meio de plataformas digitais vem aumentando em todo o mundo, mas, apesar de ser uma nova forma de hospedagem, seus bons resultados dependem de confiança. Assim, a primeira dica é procurar ler nos sites as avaliações positivas de quem já se hospedou.

O administrador C.S. recebeu indicação de uma amiga sobre um site de locação de imóvel de temporada, depois que esta ficou hospedada em Gramado (RS) por este meio. Ele acessou, fez o cadastro, escolheu um apartamento, fez o pagamento no site e ficou com a mulher e duas filhas por 15 dias na cidade gaúcha.

Assim, quando viajou para a Europa, decidiu utilizar o mesmo meio de hospedagem, ficando sete dias em Portugal e cinco em Paris.

“As duas experiências foram muito boas, mas tomei alguns cuidados como verificar os comentários de quem já havia se hospedado nos imóveis, verifiquei se ficava próximo ao metrô e supermercados indicados por amigos e tirei fotografias quando deixei o imóvel, para que não ocorressem reclamações posteriores sobre danos”, ensina C.S.

Processo impessoal

O economista Antônio Sérgio Ferreira Ribeiro anunciou 10 a 12 vezes um imóvel de sua propriedade na região de Praia do Forte em um site e considera que as experiências foram muito boas. Teve problemas de configuração no início, mas tudo foi resolvido por e-mail e depois disso não teve nenhum problema.

“A dificuldade é a impessoalidade do processo, porque os contatos são feitos via e-mail. Senti falta de um chat ou de um telefone para contato mais próximo. Se eu tiver um problema, o que não ocorreu até agora, eu não sei como resolver”, diz Antônio Sérgio.

Com relação aos candidatos à locação, ele explica que o próprio site faz uma filtragem e checagem, elabora os cadastro e recebe cópia de documentos. Na primeira vez, por ser uma experiência nova, ficou inseguro sem saber se iria receber o dinheiro do aluguel, mas tudo se resolveu de maneira correta. “No meu caso, quem recebe os locadores é o caseiro e o pagamento foi feito pelo site depois do check-out”, diz Antônio Sérgio.

Celso Batista, corretor especializado em aluguel de imóveis por temporada, não verificou a redução de procura de clientes tanto procurando imóvel como por quem oferece a locação, mas avalia que alguns aplicativos e sites não oferecem segurança porque toda a negociação é feita pela internet, o que não permite uma margem maior de segurança.

Algumas destas ferramentas só trabalham com corretores e outras são abertas ao público. O fato de dispor de um profissional com o registro no conselho de corretores (Cresci) para conduzir a negociação oferece mais segurança. Acho que quem está procurando e quem está locando deve procurar um profissional para evitar problemas, fraudes e até a ação de estelionatários. É uma garantia que pode ser verificada no site do conselho, explica Celso Batista.

Ele alertou ainda que os interessados em locação devem também ter cuidado com os sites que oferecem imóveis com preços abaixo de mercado, o que serve como um atrativo ainda maior para os candidatos que podem cair em uma armadilha, finalizou.

