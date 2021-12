Ambiente com pé-direito alto ganha amplitude e sofisticação

Quem busca novas formas de morar, ou até mesmo pensa em ganhar mais espaço no ambiente de trabalho, pode incluir no projeto o pé-direito alto como uma solução, pois com ele, além de ganhar amplitude, você também pode ganhar imponência e sofisticação.

O pé-direito é a altura que fica entre o piso e o teto da casa na parte interna. Ele é considerado alto quando ultrapassa a altura de três metros. Essa medida é determinada pelo arquiteto, engenheiro ou construtora responsável pelo projeto.

Rafael Petry, paulista de Americana, formado em design de interiores pela Ebade em Salvador e, há dois anos, proprietário do Studio Petry, explica que o pé-direito é uma parte importante para um projeto arquitetônico“. O pé-direito é uma parte importante do projeto arquitetônico, pois se mostra como diferencial dentro do projeto como um todo, possibilitando um melhor aproveitamento do espaço na sua verticalidade”, explica.

Segundo ele, o pé-direito alto pode ser utilizado para conseguir melhor aproveitamento de luz natural, favorecendo um melhor conforto térmico. “Ajuda muito no caso do aproveitamento de luz natural, além de um melhor conforto térmico tendo em vista que a laje (parte que recebe o calor) fica mais distante (alto)”, diz o profissional.

O designer explica que a altura do pé-direito é determinada pelo arquiteto ou engenheiro. “Quem define a altura do pé-direito de uma construção é o arquiteto ou engenheiro responsável pelo projeto”, diz Rafael.

Cláudia Biglia, arquiteta e urbanista, explica que “o proprietário deverá consultar um engenheiro estruturalista para verificar a viabilidade da construção do mezanino em função da carga na estrutura existente e materiais que poderão ser utilizados com segurança”.

A arquiteta garante que se o projeto do pé-direito alto for bem planejado não haverá nenhum tipo de problema. “Se o pé-direito alto for planejado em projeto, na concepção do mesmo, não haverá problema nenhum, pois o projeto estrutural contemplará o que for necessário em termos de cálculo para sustentação”, diz Cláudia.

“Já vi um caso em São Paulo: um morador de prédio mais antigo que aproveitou a altura do pé-direito para criar uma área de dormir, transformando o apartamento de cômodo único em um pequeno loft de dois cômodos”, conta Cláudia.

Vantagens e desvantagens

Larissa Fadigas, professora e coordenadora do curso de decoração na Universidade Federal da Bahia, cita alguns materiais que podem ser utilizados no projeto com pé-direito alto. “Podemos citar alguns exemplos de materiais: pedras naturais, como mármore e/ou granitos, cobrindo toda a parede garantem sofisticação ao ambiente; o uso de papel de parede e/ou texturas especiais conferem aconchego; outra opção muito utilizada por profissionais são os painéis de madeiras naturais certificadas, etc.”, diz.

Ela também revela algumas vantagens em ter um pé-direito alto no imóvel. “Em ambientes residenciais e comerciais o pé-direito alto possibilita a utilização de grandes luminárias pendentes, que devem ser definidas de acordo com o conceito adotado pelo projeto”, afirma.

Contudo, segundo a professora também há desvantagens. “O acesso às luminárias, cortinas, ao forro, entre outros elementos fixados na região superior, dificultam a realização de instalação e manutenção”, diz. “De modo geral esses serviços são realizados posteriormente à instalação do piso e necessitam de andaime para acesso, por isso faz-se indispensável o cuidado ao isolar o revestimento na intenção de não danificar”, completa.

As sócias Mila Saraiva e Mila Caramelo, arquiteta e designer de interiores respectivamente, da MM8 Arquitetura e Interiores, dão algumas ideias de como aproveitar melhor o espaço do pé-direito alto. “A criação de mezanino é uma das formas de aproveitar melhor o pé-direito alto, temos a opção de também explorarmos as esquadrias, fazendo com que elas permitam uma boa luminosidade e ventilação natural para área interna do projeto”, dizem as sócias.

Elas revelam que também é necessário tomar alguns cuidados em relação ao projeto de iluminação deste local. “Quando projetamos o pé-direito alto, devemos nos preocupar com o efeito de espelhamento, que ocorre quando se criam áreas internas muito luminosas, impedindo o usuário desse espaço no período noturno à visibilidade da área externa”, explicam.

Segundo elas, existem alguns materiais que são mais indicados para ambientes internos de projetos com pé-direito alto. “Em ambientes internos é comum a especificação de revestimentos como painéis amadeirados, alumínio composto, porcelanatos de grande formato e cerâmicas decorativas”, dizem.

*Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló

