Aluguel de imóvel para estudante cresce até 35%

O início do ano é um período movimentado para o setor imobiliário, e os estudantes formam boa parte do público durante esse período. Entre janeiro e março, os candidatos de outras cidades que foram aprovados em faculdades de Salvador, ou vêm fazer o ensino médio ou cursinho, estão buscando apartamentos para morar na cidade.

De acordo com o Conselho Federal de Corretores Imobiliários (Cofeci), o mercado de moradia estudantil chega a aumentar em até 35% o volume de contratos assinados de locação nas corretoras. Os preços de aluguel, no entanto, continuam estáveis.

“O aumento da demanda faz parte de um movimento que já é esperado no início do ano, então os preços não costumam aumentar”, explica o diretor pedagógico do Conselho Regional de Corrretores de Imóveis (Creci-BA), Noel Silva.

Dentre as áreas mais procuradas pelos estudantes, estão a Federação, Ondina, Canela, e Graça, bairros que sediam campi da Universidade Federal da Bahia. As áreas do Cabula e do Imbuí, próximas ao campus da Universidade do Estado da Bahia, e a diversas faculdades particulares na Paralela, como a DeVry Ruy Barbosa e a Unime, também são procuradas.

A estudante Ingrid Santos veio de Belo Horizonte para cursar medicina na Ufba. Morando em Salvador desde 2014 com um casal de amigos, ela agora está em busca de um apartamento próprio. Além de localização próxima à faculdade e custo baixo, ela se preocupa com a segurança do local.

“Pergunto para pessoas que moram na região sobre a segurança, e observo notícias”, conta Ingrid. Como muitos estudantes, ela tem um orçamento limitado, e está disposta a morar mais longe da faculdade para conseguir um apartamento mais barato: ‘Não descarto a possibilidade de morar mais longe e usar transporte público se o custo for melhor”.

Os estudantes, que muitas vezes contam com a ajuda dos pais na procura do imóvel e no pagamento do aluguel, podem ter algumas vantagens na hora de fechar o contrato. “Quando o locatário é um dos pais, não exigimos um fiador. Nesses casos o índice de inadimplência é menor, há um compromisso maior dos pais por ser uma situação bem específica”, conta Noel.

Um dos cuidados do corretor, no entanto, é sempre incluir o nome do estudante no contrato como morador, caso ele seja maior de idade, mesmo que os pais sejam os locatários. “Isso incentiva a responsabilidade”, diz.

Eliminando a necessidade de fiador, calção e outras garantias, existem também seguros voltados para o aluguel universitário. “Muitos locadores pedem um fiador que seja da própria cidade do imóvel, e isso dificulta o processo para o inquilino. O seguro dispensa qualquer garantia de aluguel e assume uma eventual inadimplência”, diz o Superintendente de Riscos Financeiros e Capitalização da Porto Seguro, Luiz Henrique.

O seguro universitário da seguradora custa em média um aluguel e meio por ano, e oferece também consultoria na procura do imóvel, possibilitando que o processo seja feito à distância.

