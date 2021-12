Aluguel de casa vira opção segura para curtir o verão em meio à pandemia

Para evitar aglomerações e se expor ao novo coronavírus, muitas pessoas têm optado por alugar uma casa em vez de se hospedar em um hotel, por exemplo, para curtir o verão na Bahia. É o caso de Silvio e Juliana Andrade, casal de Goiás que alugou uma casa em Guarajuba, no litoral norte baiano, para passar o fim de ano.

"Nós escolhemos o litoral norte da Bahia, em particular a praia de Guarajuba, porque jé era um projeto antigo nosso. Conhecemos muito bem Salvador, temos parentes, mas nunca tínhamos nos hospedado em Guarajuba. Como temos muitos conhecidos em Goiânia que adoram alugar casa inteira em Guarajuba, resolvemos procurar", contou Juliana.

Ainda de acordo com Juliana, outro ponto importante da escolha por uma casa inteira é que eles podem usar a cozinha com mais liberdade e evitar restaurantes. "Aproveitamos bastante. Nós somos todos chefes de cozinha, então cada dia da semana a cozinha era preparada por um de nós, assim passamos a virada. Não fomos em restaurante, não fomos visitar Salvador", destacou. A experiência foi tão positiva que já conversaram com o proprietário do imóvel para reservar o local para o fim de 2021.

Do lado de quem tem um imóvel, a situação também é positiva. Ivan Arias, responsável pela empresa Rent Brasil, especializada em aluguel por temporada de imóveis, conta que os hóspedes têm agora outras necessidades com a pandemia.

"Os clientes têm exigências maiores em relação ao conforto, já que muitos vêm para ficar no home office, então pedem que tenha uma internet muito estável. A limpeza e higienização dos imóveis foi reforçada para dar mais segurança a quem se hospeda nos locais", ressaltou Arias.

A empresa cuida de 70 a 80 imóveis no litoral do estado, tanto por temporada como residencial. Hoje, o aluguel de imóveis, especialmente no Réveillon, tornou-se um negócio que movimenta toda a cidade e o turismo, gerando empregos e renda.

"Temos muitos clientes que têm optado por alugar uma casa ou apartamento, para evitar compartilhar os espaços coletivos de um hotel, por exemplo. Uma casa grande com piscina pode te fazer aproveitar com mais tranquilidade com sua família, sem precisar ter contato com outras pessoas", garantiu o gestor.

No Réveillon, os valores de uma casa de alto padrão, com duas suítes, por exemplo, variam de R$ 40 mil a R$ 60 mil para o pacote de 10 dias. Ao longo do ano, fora de temporada, as diárias médias são de R$ 1.500 a R$ 3.800, a depender da configuração e da localização do imóvel.

adblock ativo