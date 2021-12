Aluguéis estão até 40% mais baratos no São João

Já é tradição no Recôncavo baiano. Todo São João, casas e apartamentos dos municípios são tomados por turistas. Neste ano, não será diferente, mas, para garantir o aluguel no período, moradores e corretores baixaram os preços. Segundo eles, a procura por hospedagem continua alta, mas os locatários estão mais cautelosos e econômicos que no ano passado. E as negociações, mais lentas.

Gerente de uma imobiliária em Cruz das Almas, Jackson Souza já tem reservas para as sete casas que estavam sob a responsabilidade da empresa, mas conta que teve mais dificuldade do que no ano passado. Nos imóveis com dois quartos, o preço do pacote de São João de cinco dias caiu de R$ 2 mil para R$ 1.200, entre 2015 e 2016, uma diminuição de 40% no valor cobrado.

No mesmo município, Maria Angélica da Conceição ficou responsável por conseguir locatários para 15 casas. Dessas, ainda tem oito vagas. Nas unidades com dois quartos, o preço do pacote entre os dias 22 e 26 caiu de R$ 1.500 para R$ 1 mil. "Em 2015, no mês de abril, já tinha alugado um monte de casas", diz Maria.

Até agora, Maria Angélica alugou oito casas do total de 15

O mesmo ocorreu em Santo Antônio de Jesus com a família de Keisiane Campos, 27, que constrói casas e coloca os imóveis ainda não vendidos em junho para aluguel no São João. "Este ano, a gente baixou o valor por causa da crise". Em 2015, a família cobrava em média R$ 1.600 por cinco dias. Neste ano, o preço pedido está em R$ 1.400.

Para Maria Angélica e Keisiane, o maior problema na negociação com os locatários foi a demora na divulgação da programação dos municípios em relação a anos anteriores por causa da crise econômica. "Havia um boato de que não ia ter programação para o São João", diz o corretor de imóveis Jair Dultra, que trabalha no Recôncavo.

Com a divulgação das atrações de grandes municípios da região, como Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus, a expectativa é que mais interessados fechem pacotes para se hospedar em casas.

O aposentado Jailson dos Santos conta com isso para conseguir uma renda extra no mês. "Vou sair de férias, por isso coloquei meu apartamento para alugar". Para um imóvel de três quartos em Santo Antônio de Jesus, ele está pedindo R$ 4 mil para o pacote de cinco dias.

Desempregado, Joilson Barreto também está apostando no aluguel para lucrar na festa junina. Em Amargosa, ele alugou a própria casa e fez corretagem para outros nove imóveis. Para agilizar as negociações, ele cobrou cerca de R$ 1.500 para unidades com dois quartos, preço que considera abaixo do valor de mercado. "Quero aumentar minha renda em junho", diz Joilson.

Sobre o perfil dos turistas que já reservaram imóveis no Recôncavo, moradores e corretores afirmam que a procura de famílias por hospedagens no São João aumentou em relação a outras festas juninas. "Ano passado, eram mais grupos de amigos que alugavam", diz Jackson Souza.

