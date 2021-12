Alta estação inspira móveis coloridos

Em casas e apartamentos, antes mesmo que o azul do céu e o sol forte brilhem aos olhos, as cores da decoração de varandas e áreas externas costumam chamar a atenção.

Quem deseja levar o clima alegre da estação mais quente do ano para dentro de casa, pode contar com as opções de móveis oferecidas por algumas lojas de decoração, como a Tidelli. Para esse verão, a marca, cujas coleções são sempre inspiradas no Brasil, aposta em linhas de móveis para varanda, piscina e jardim feitos de cordas náuticas e cores vibrantes.

O único cuidado, porém, é utilizar o mobiliário de acordo com o contexto destes ambientes, cuja finalidade principal, costuma ser receber os amigos. Não colocar muitos móveis e distribuí-los bem ajuda a garantir uma boa circulação”, explica a arquiteta Mônica Andrade, que vai participar da mostra da Toque da Casa.

Harmonia e tranquilidade

Nesta estação, a decoração fica mais colorida e despojada. E por quê não, criativa? Além do uso de plantas, por exemplo, a referência à natureza pode aparecer em texturas e quadros. “É o que traz aconchego além da sensação de harmonia e tranquilidade para o ambiente” diz a arquiteta.

Para deixar o ambiente mais alegre vale ainda apostar no estofado em cores vibrantes. “Gosto de pontuar com cores quentes como o amarelo e o laranja”, diz Mônica.

*Estagiária sob supervisão da editora Cassandra Barteló

