Acidentes alertam para necessidade da inspeção predial

Não se pode dizer que serviram de lição, mas os últimos episódios envolvendo queda de muros em residenciais, deslizamento de terra em área vizinha a eles e/ou esvaziamento de edifício por conta de risco de desabamento, em Salvador, ao menos trouxeram à tona a importância de se promover a inspeção predial - prevista em lei, portanto, obrigatória, e que deve ser realizada periodicamente.

Segundo os especialistas ouvidos por A TARDE, normas e legislações em vigor já estabeleceram para os condomínios a responsabilidade de realizar a manutenção dos seus diversos sistemas construtivos e equipamentos, bem como a prática de vistoria regular.

"A Associação Brasileira de Normas Técnicas estabelece as diretrizes para a criação de um plano de manutenções, sendo estas definidas como rotineira (limpeza, lavagem), corretiva (intervenção imediata) e preventiva (programada)", explica a engenheira especialista em qualidade das construções Letícia Moura de Carvalho.

"Já o município de Salvador estabelece, por meio de decreto, a obrigatoriedade da vistoria acompanhada de laudo técnico que registre a condição física da edificação, emitido por profissional habilitado e ligado aos conselhos de engenharia ou arquitetura. A vistoria é válida por cinco anos para edificações residenciais e três para comerciais", diz ela.

Ainda segundo Letícia, problemas que envolvem as edificações, em geral, e o seu entorno podem ter origem em projetos mal elaborados - ou mesmo a ausência destes (projetos); na execução de obras sem a utilização de procedimentos ou materiais adequados; ou na falta de manutenção no período de pós-ocupação, o que previne a deterioração do sistema construtivo.

"Sinais de que acidentes estão em curso costumam ser sutis e tendem sempre a evoluir. São fissuras, presença de fungos, infiltrações e vazamentos que, por vezes, passam despercebidos, mas que podem e devem ser evitados com a prática da manutenção", afirma.

A síndica profissional Eunice Ribeiro lembra que, como administradores de condomínios não possuem expertise no assunto, devem contratar profissionais e empresas especializadas e, em casos de iminência de um acidente, acionar a Defesa Civil (Codesal).

"O síndico só não pode negligenciar essas situações para não ser responsabilizado".

Terreno acidentado



De acordo com o diretor de fiscalização da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom), Murilo Aguiar, a maior parte dos "sinistros" foi registrada em áreas detrás de talude (terreno acidentado), locais que, ainda de acordo com ele, favorecem o acúmulo de água da chuva e que termina "fazendo pressão sobre os muros".

"Muitas vezes acontece de ser devido a fundações ou vigas curtas, ou mesmo a ausência delas. Ou seja, construções fora dos padrões de engenharia", afirma Aguiar.

Segundo o diretor da Sucom, o condomínio na Avenida Paralela - onde a queda de um muro sobre uma casa resultou na morte da moradora - foi notificado para realizar a correção do terreno. No bairro do Itaigara - onde um deslizamento de terra deixou os pilares de um prédio à mostra, sendo interditado preventivamente -, os moradores já podem retornar para os seus apartamentos.

Segundo o vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia (CAU), Raul Nobre, como a maioria é construída em aclives, é fundamental que todo muro de contenção tenha um bom sistema de drenagem para liberar a água da chuva.

"Os muros acabam retendo a água da chuva que encharca o terreno. Por isso é necessário um bom sistema de drenagem, para permitir a evasão da água infiltrada, evitando a sobrecarga no muro", conta.

* Colaborou Carla de Jesus

