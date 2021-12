"A norma de desempenho é um divisor de águas"

Em julho de 2013 passou a vigorar no Brasil a Norma de Desempenho de Edificações, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que traz exigências de conforto e segurança em imóveis residenciais. Desde a temperatura ao nível de ruído. Para isso, arquitetos e engenheiros têm que adequar os seus projetos com materiais que sigam a norma. E as construtoras e incorporadoras têm que explicar aos compradores de imóveis que nível de conforto eles têm na propriedade que pretendem adquirir. A NBR 15.575 foi debatida esta semana em um seminário sobre normas técnicas, promovido pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA) e pela Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA). Em entrevista ao A TARDE, o presidente do Sinduscon, Carlos Henrique Passos, falou sobre como o setor está se atualizando e como isso deve afetar quem comprar um imóvel.

O senhor pode explicar o objetivo do seminário sobre normas técnicas e quais são as atualizações que acontecem nesse tema?

O seminário teve como objetivo revisar as principais normas técnicas. Desde 2013, o setor da construção civil passou a ser regido pela Norma de Desempenho de Edificações, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Na verdade, ela não substitui as outras normas prescritivas para cada produto de engenharia. Mas ela regula como o construtor deve se expressar em termos de desempenho perante os seus clientes. Qual o desempenho que aquela construção vai ter para o seu cliente, qual a durabilidade daquela edificação. Qual a garantia e quais são as recomendações para que essas garantias sejam preservadas ao longo do tempo. Nós sentimos a necessidade, para que haja uma compreensão a respeito da aplicabilidade da norma, de realizar esse seminário. Um seminário estritamente técnico. O objetivo foi principalmente compartilhar informação e atualizar empresas e profissionais da construção civil.

E quais são as principais normas que têm que ser atualizadas?

A questão é fazer com que a construção civil execute e cumpra essas normas. A norma de desempenho traz alguns sistemas. O sistema estrutural, o acústico, o térmico, as instalações... Por trás desses sistemas há diversas normas que são importantes para o cumprimento daquele desempenho que está sendo prometido ao cliente. Nossa expectativa é que agora, após o seminário, haja uma maior profissionalização. Sabemos que a construção civil tem um alto grau de informalidade, que concorre com o ambiente formal. E o conhecimento da norma é importante não apenas para a engenharia, mas o mercado como um todo. Já estamos cobrando isso das empresas e vamos cobrar cada vez mais. Há uma cobrança, inclusive por parte da imprensa, a cada fato anormal da construção civil. Há uma discussão muito grande nesses momentos se a plataforma usada foi a mais adequada, então o conhecimento da norma vai ensejar uma maior profissionalização do setor.

A gente lembra, claro, do caso da ciclovia do Rio de Janeiro, que desabou poucos dias depois de inaugurada...

Exatamente, depois do episódio da ciclovia as pessoas perguntavam se o projeto seguiu as normas, se houve previsão de resistência em relação à força das ondas. O que se aplica a todas as ocorrências da construção civil, e aí há patologias (na construção civil, usa-se esse termo em referência a infiltrações, fissuras, etc.) mais complexas como essa. Muitas vezes o descumprimento da norma tem a ver com uma patologia na colocação do piso... existem normas que abarcam todos os aspectos. São informações muito técnicas, mas que têm consequência efetiva no mercado consumidor.

O PDDU acabou de ser aprovado e temos a discussão da Louos. Em breve deve haver um boom de construções na orla e em outras áreas de Salvador, com diferentes tipos de terreno. Essa discussão agora das normas técnicas leva em conta esse contexto?

No fundo, tudo tem a ver, mas a questão central para a realização do seminário é a norma de desempenho. As obras iniciadas até julho de 2013 não tinham ainda a obrigação de seguir a norma. Desde então, elas estão obrigadas a seguir a norma de desempenho e as normas que estão por trás dela. O profissional de arquitetura e de engenharia tem que conceber o seu trabalho baseado na norma, que é um divisor de águas dentro da engenharia e da arquitetura, porque temos que explicitar aos clientes qual o desempenho que iremos oferecer naquela edificação. Qual vai ser o nível de ruído externo dentro da edificação? Como vai ser o desempenho térmico a partir de uma temperatura externa? Os materiais que vão ser usados nessas construções têm que ser produzidos, ensaiados em laboratório dentro da norma de desempenho. Assim como no caso de desempenho, estrutural. A edificação está preparada para ter que durabilidade?

