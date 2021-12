'A criatividade está em usar materiais de forma inusitada'

Construir, reformar e decorar a casa gastando pouco é o desejo de muita gente. Usar e abusar da criatividade nesse processo pode às vezes parecer um dom, mas basta apenas que você pare e pense em outros meios – e materiais – para chegar ao resultado desejado. As mil e uma possibilidades de uma decoração criativa e de baixo custo é o que a arquiteta e urbanista Thais Fonseca (@thaispetaculardecor) busca trazer para seus projetos.

Quais os preparativos essenciais que devem ser feitos quando se deseja economizar na obra ou reforma de casa? Qual linha de ação deve-se tomar?

A primeira atitude que se deve tomar quando se pensa em reformar é fazer o planejamento da obra. Uma reforma completa requer diversos tipos de projeto, e, embora muitos ainda achem que não, a melhor forma de economizar em uma obra é ter o correto direcionamento dos processos com ajuda de um profissional arquiteto. Muitas etapas da obra exigem um responsável técnico e principalmente se se deseja fazer alterações de paredes. Se você deseja reformar tudo, a primeira coisa depois de comprar o imóvel, é escolher seu profissional.

Qual a melhor forma de economizar e ser criativo na escolha de materiais para realizar essa reforma?

É preciso saber qual a estética que a pessoa deseja, por exemplo: se ela quer um efeito metálico, pode-se buscar quais materiais tenham esse efeito e saber qual o orçamento disponível. Para tal efeito, temos azulejos, chapas, lâminas, papel. Também é preciso saber onde o material será aplicado para entender qual seria a melhor opção. A criatividade está em usar esses materiais de forma inusitada, combinando com outros, usando em lugares inusitados.

Quando pensamos nas paredes da casa, imaginamos tinta, papel de parede e tijolos aparentes. Como explorar a criatividade com eles?

Para paredes temos diversas opções, que vai também de acordo com o que a pessoa gosta e o efeito que ela quer causar. Sobre tintas, gosto de usar uma cor geral mais neutra e usar cores mais fortes em destaque. Papel de parede é um ótimo custo-benefício, deixa a parede com uma textura e não precisa de muita manutenção. Atentar que as paredes devem estar bem lisas para recebê-lo, senão mostrará as imperfeições. Tijolos aparentes é para quem gosta de um estilo mais descolado, mais industrial, muitos papéis de paredes imitam também esse tipo de acabamento.

Os móveis dão vida à casa. Falam muito de seus moradores, dividem espaços e costumam ter um alto custo. Quais seriam seus conselhos para escolher o móvel certo, pensando tanto na decoração quanto na economia?

Na hora de escolher os móveis o importante é se atentar para as dimensões do espaço e as medidas de cada móvel. Dessa forma a pessoa não irá comprar móveis exageradamente grandes ou muita coisa para um ambiente pequeno. Por essa razão, para esta etapa, vale a pena pesquisar bastante, sempre conciliando o custo e o benefício.

E quanto a quem está se mudando e não tem muito o que levar e aqueles que querem dar uma repaginada geral na decoração, sem gastar muito?

Para quem vai se mudar e não tem muitos móveis, a dica é saber o que pode caber em cada ambiente e ir adquirindo aos poucos, caso não possa fazer tudo de vez, ou quem já tem pode dar uma repaginada nas cadeiras ou sofá, trocando o tecido. Móveis de madeira podem ser pintados, laqueados ou trocar a lâmina que reveste por uma nova. Para objetos, sugiro ir fazendo por cômodo, pensando nas cores que mais lhe agradam e que se harmonizam entre si.

