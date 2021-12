A chance de encontrar o imóvel que se encaixa em diferentes orçamentos

Pessoas à procura da primeira casa própria, saindo da casa dos pais, ou buscando se mudar para um local novo têm a oportunidade de explorar as ofertas de 23 construtoras e incorporadoras no 10º Salão Imobiliário da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-BA). O evento, aberto na última quarta-feira, 25, estende-se até este domingo, 29, no Shopping da Bahia, em Salvador

Dentre os compradores em potencial que já compareceram ao evento estão Eliana e Jailson Moura, que são casados há quatro anos e buscam realizar o sonho de sair do aluguel.

O casal já vinha acompanhando as ofertas da construtora Tenda, que trabalha com o programa Minha Casa Minha Vida, e veio ao salão de olho em melhores opções de pagamento para um apartamento de um empreendimento de dois quartos da construtora.

“Procurávamos por um plano que coubesse no nosso orçamento, e parece que encontramos”, diz Eliana.

Parcelas na medida

O casal conseguiu uma oferta com entrada de R$ 2.000, mais cinco parcelas de R$ 700 e um valor de R$ 650 para os meses seguintes. Caso aceitem a proposta, vão passar os próximos 30 anos pagando pelo imóvel.

“Nos interessamos bastante pela oferta, as parcelas são quase iguais ao nosso aluguel, e estaríamos pagando por uma coisa que é nossa”, conta Jailson. Os dois ainda pretendem explorar outras opções de financiamento junto aos bancos presentes no evento.

O salão também oferece oportunidades para quem já possui um imóvel e está pensando em se mudar. O mensageiro Rafael Cecílio quer morar com a esposa e os filhos em um lugar mais perto do trabalho. “Moro na Federação e trabalho no Imbuí. Estou procurando um apartamento de dois quartos no Imbuí ou em Stella Maris”, conta.

A pedagoga Cristina Martins também quer mudar de imóvel, e já chegou com uma ideia bem formada sobre o que procura: “Procuro por um apartamento que não seja muito grande, tenha uma boa localização, um condomínio não muito caro, e já esteja pronto para morar”, explica.

Ela começou sua busca na construtora JVF, onde se surpreendeu com as vantagens oferecidas para quem adquirir os imóveis no salão. “Eles estavam trabalhando com benefícios bem interessantes, como armários embutidos na cozinha”, conta.

Minha Casa Minha Vida

”Estamos trazendo imóveis prontos para morar e lançamentos em Salvador e na Região Metropolitana”, diz Edvaldo Oliveira, gerente da MRV.

Segundo ele, o maior empreendimento da empresa nosalão é o Solar da Costa/Costa das Baleias, em Abrantes, Camaçari, com apartamentos de dois quartos.

Outra grande incorporadora que atua no segmento Minha casa Minha Vida, a Tenda está oferecendo apartamentos a partir de R$ 99 mil e entrada de R$ 39. São alguns dos chamarizes da empresa, que também trabalha com subsídios de até R$ 37 mil oferecidos pelo governo federal.

“Estamos oferecendo mais de 1.200 unidades”, afirma Deraldo Júnior, analista de marketing da Tenda. Os principais empreendimentos da empresa são: Villaggio di Napoli, em Placaford, um dois quartos voltado para a Faixa 3 do Minha Casa Minha Vida; o Residencial Mar Azul, em Plataforma, e outros conjuntos em Lauro de Freitas e Camaçari.

No outro extremo, o segmento de luxo, a Queiroz Galvão oferece um dos imóveis mais caros do Salão, o Hemisphere 360º, em Pituaçu, cujas unidades podem alcançar o valor de R$ 2 milhões.

Para seduzir a clientela, a empresa apostou em uma recepcionista virtual, encarregada de “fazer o primeiro contato com os clientes” e em brindes especiais: “Quem adquirir um imóvel durante o salão, ganha eletrodomésticos da linha branca”, afirma José Leal, coordenador de vendas.

*Sob supervisão da editora Joyce de Sousa (interina)

