A busca por uma arquitetura em favor do coletivo

Na semana em que se comemorou o Dia do Arquiteto, 15 de dezembro, profissionais da área se reuniram em Salvador para avaliar como o seu campo de atuação pode melhorar a vida das pessoas, da porta de casa para fora.

“As casas da periferia estão, ao seu modo, resolvidas. O que as pessoas estão precisando é viver melhor no seu bairro”, pontua Ângela Gordilho, professora de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia e coordenadora da Residência AU+E, Especialização em Assistência Técnica de Habitação e Direito à Cidade.

Em sua terceira turma, a especialização desenvolve simultaneamente 25 projetos de melhoria em comunidades carentes, incluindo uma na Paraíba, em parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB). “Um dos projetos é a criação do Parque Teodoro Sampaio, em Mata Escura, uma área que já está sob ameaça de ocupação, explica a professora.

Com os grandes empreendimentos imobiliários moldados de acordo com os interesses das empresas, Ângela aposta nesse nicho como uma possibilidade de os arquitetos intervirem nos espaços públicos. “Não devemos esperar que o estado faça tudo. Temos mais de 300 escolas de arquitetura no país. Se todas fizerem projetos, haverá um certo impacto”, aposta a professora, para quem há muito mais a fazer pelas comunidades do que asfaltar vias e construir quadras de esportes.

Debate atual

Um dos debates mais atuais entre os urbanistas é como o seu trabalho pode ajudar na inclusão social. As cidades colombianas de Bogotá e Medellín, por exemplo, tornaram-se modelos de redução da violência gerada pelo narcotráfico em função, entre outras coisas, da prioridade que o urbanismo deu aos equipamentos culturais e de convívio. “O grande desafio do urbanismo é transformar os espaços públicos em lugares públicos”, afirma arquiteta gaúcha Paola Maia, uma das sócias do escritório Arquitetura Humana, que está envolvido em ações no Assentamento 20 de Novembro, em Porto Alegre.

A data que batiza o projeto lembra o momento em que um grupo de pessoas resolveu ocupar uma área nas proximidades da Arena Beira-Rio, que estava destinada a se tornar um centro de hotéis luxuosos em função da época da Copa do Mundo e, como a ideia não foi adiante, se transformaria em um enorme estacionamento, expulsando moradores da região.

“Quando falamos em direito a moradia, não nos referimos apenas ao acesso a abrigo e sim ao acesso à cidade”, diz Paola, que se declara uma militante de uma luta para que haja mais justiça e inclusão social em Porto Alegre.

