Vontade de fazer doces atrai pequenos chefs

Às vésperas do dia de Cosme e Damião, uma constatação: o que tem de erê baixando na cozinha não tá no gibi. Na televisão, especialmente a fechada, a enxurrada de programas dedicados à gastronomia já não surpreende. Mas chama a atenção o crescimento das produções focadas no público infantil.



Segunda-feira, justo no dia seguinte ao dos santos gêmeos, estreia a quarta temporada do Tem Criança na Cozinha, às 12h45, no canal Gloob. A atração apresenta três novos integrantes: Drico, de 13 anos; Thiago, de 10 e Lara, de 8. Na nova fase, o foco está em receitas mais saudáveis.



No canal GNT, o chef Claude Troisgros desafia cozinheiros mirins a reproduzir receitas de gente grande, no Que Marravilha! - Chefinhos. No ar há menos de um mês, a atração vai ao ar toda quinta, às 22h.



Na TV aberta, a Band surfa na onda de sucesso do MasterChef Brasil e já marcou a data da sua versão Júnior. O programa estreia no próximo dia 6, com crianças de 8 a 13 anos.



Com exibição também às terças-feiras, às 22h30, a produção contará com o mesmo trio de jurados: os chefs Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin.



Na prática



A vocação estimulada pela televisão encontra terreno fértil no mundo prático. Os chefs da vida real, que não são bobos nem nada, também incluem na agenda de suas cozinhas momentos exclusivos para os pequenos.



No Maria Margarida, por exemplo, os fins de semana estão reservados para essa turma, a partir dos 5 anos. "Trabalhar com criança é uma grande realização. A principal diferença em relação aos adultos é a concentração e a inocência da curiosidade", diz a chef Andréa Torres.



As receitas doces, claro, são as preferidas da criançada. Cupcake, biscoito e brigadeiro estão no topo da lista. E é assim também no atelier da chef Ranata Nunes, que ministra oficinas infantis mediante agendamento prévio.



"A forma como as crianças interagem é muito diferente. Noto que as menores ficam muito ligadas ao tato, se divertem com a textura dos confeitos e das massas. Já as maiores ficam mais atentas à estética", observa Renata.



O Atelier Flávia Rivera também organiza oficinas infantis em datas especiais. As próximas serão de Cakepop e Cupcakes, em outubro, mês em que os erês também ganham atenção especial.



Maria Margarida / Rua Manoel Barreto 135 - Graça / 3263- 0097



Cakes Renata Nunes / Rua Pará, 335 - Pituba/ 3499-4319 / cakesrenatanunes.com.br



Atelier Flávia Rivera / Rua Pará, 448 - Pituba / 3346-4600 / flaviariveraatelier.com.br

