Viviane Araújo vai processar responsável por vídeo de sexo

Após ter seu nome ligado a um vídeo com imagens de sexo entre um casal na rua, a atriz e modelo Viviane Araújo - no ar na novela global Império - está tomando as medidas legais para processar o autor da publicação. Ela deu entrada na Delegacia de Crimes Virtuais, que investiga este tipo de caso.

De acordo com sua assessoria, a atriz ficou abalada ao receber e assistir o vídeo, mas afirmou que tem como provar que estava em outro lugar no momento da gravação.

As imagens mostram uma mulher parecida com Viviane, que mantém relações sexuais com um homem apoiada em um carro. "Nesse horário que o vídeo mostra, às 5h22, ela tava dentro de um Habib's com alguns amigos, voltando de um ensaio do Salgueiro", disse a assessora ao site Terra.

adblock ativo