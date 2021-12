Tradição e novidades juntas na mesa junina

Bolos "amanteigados, fofinhos, bem molhados". Esses, que são os preferidos de Cristina Bahiana, sempre terão lugar garantido à mesa. Especialmente se for aquela mesa farta, como se espera numa época como esta, quando o São João já vem dobrando a esquina.

"Nessa época a demanda aumenta muito. E este ano não só por causa das festas juninas, mas também por conta dos jogos da Copa do Mundo", revela Cristina, proprietária da Tina Bahiana Gourmet, empresa familiar especializada em bolos.

Aipim e carimã estão entre os sabores mais procurados pelos clientes, que também podem se dar ao luxo de pedir um de milho verde fresquinho. "Venho de uma família do interior, acostumada a usar boa manteiga, leite de coco natural, só produtos de qualidade", explica Cristina, que herdou o gosto pela cozinha dos pais, naturais de Santo Amaro da Purificação.

Bolo ou pudim?



Outro sabor disputado é o de tapioca. Mas o ingrediente não entra apenas na receita do bolo, o que é uma ótima notícia para quem quer transformar a merenda junina em sobremesa.

"Meu pudim de tapioca é o carro-chefe. Foi assim que tudo começou e ele continua sendo a estrela", orgulha-se a boleira, que passou a aceitar encomendas de suas iguarias caseiras há pouco mais de três anos.

A quem interessar possa, ainda dá tempo de pegar o telefone e encomendar um para incrementar o banquete do São João. Mas só até sábado.

Bolo nu



Nas mãos do coletivo Quatro Chefs, a tapioca também ganha novas formas. Atendendo a um pedido de A TARDE, o grupo transformou a receita tradicional em naked cake, com direito a doce de leite e paçoca de amendoim para incrementar.

"Tá na moda, tá bombando", brinca Luan Moura, que completa o grupo com Flávia Baquerizo e Lisiane Arouca. Sim, eles são apenas três. "É que o quarto chef é o cliente", esclarece Moura.

Flávia também defende os atrativos do "bolo nu". "O bacana é que você já vê o que tem dentro. E a gente faz de um jeito que o recheio fica 'querendo sair' mas não sai. O charme desse tipo de bolo é justamente não ter acabamento".

Feito em casa



A parte ruim desta matéria é ter que dizer que a Quatro Chefs estará com a cozinha fechada para novas encomendas nas vésperas do São João. A parte boa é poder dividir com você, caro leitor, uma das receitas que o trio preparou exclusivamente para nós.

Sim, dá pra fazer em casa um naked cake de fubá de milho, com suco de laranja na massa e brigadeiro de goiabada para o recheio. A receita é simples, com ingredientes fáceis de encontrar e quase toda feita no liquidificador. Melhor do que isso, só se a comilança do São João durasse o ano todo.



Onde fazer os pedidos



Quatro Chefs Gastronomia: (71) 8896-6568; 3354-6568 ou www.quatrochefs.com.br

Tina Bahiana Gourmet: (71) 8814-9991; 3245-4201 ou www.tinabahiana.com.br

