'Tour Gourmet' chega à Salvador com roteiro por mais de 50 restaurantes

O Tour Gourmet chega à Salvador com um roteiro gastrônomico por mais de 50 restaurantes. O objetivo é oferecer para os soteropolitanos e turistas a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a gastronomia local, além de proporcionar uma maneira atraente de economizar.

Quem adquirir o passaporte vai levar para casa 60 vouchers de 54 estabelecimentos, entre bares, restaurantes e sorveteria, para serem utilizados até o dia 30 de abril, do próximo ano. O voucher também oferece 100% de desconto no prato do acompanhante, sendo ele de igual ou menor valor.

Entre os estabelecimentos parceiros, estão: Barbacoa, Caju, Eddie Fine Burgers, Speciali, Pereira Restaurante, Rhoncus Pub & Beer, Zaferano, Martim Pescador, Cathedrall, RV Lounge, Barravento, Assador, Paraíso Tropical, Casa Di Vina, Cedro Restaurante, Joker Grill, Cien Fuegos, Frango Americano, Guapo Mexican Bar, Cheiro de Pizza, Carro de Boi e outros.

O passaporte custa R$ 60 e pode ser adquirido no site da Tour Gourmet ou nos pontos de venda espalhados pela cidade.

Como funciona

1º - O cliente adquire o passaporte no site da Tour Gourmet.

2º - Ao adquirir o passaporte, a pessoa escolhe uma das 60 opções de vouchers, vai ao local e apresenta o bilhete ao garçom antes de fazer o pedido.

3º - Cada Parceiro Gourmet tem suas próprias regras em relação aos pratos e horários estabelecidos. As informações estão em cada voucher.

4º - O voucher oferece 100% de desconto no pedido do acompanhante de menor ou igual valor, conforme oferta de cada Parceiro Gourmet.

5º - Cada voucher deve ser preenchido, destacado e entregue ao garçom no ato do pagamento da conta. O desconto é dado na hora!

Pontos de Venda

>> Salvador

Loja Limits (Salvador Shopping - 2ºpiso); Biscoiteria Mundo Doce (Shopping Barra, quiosque 1º piso, e no Aeroporto); Kin Kin Foto Digital (Shopping Paralela 1º piso); Salvatur (Shopping da Bahia - 2ºpiso); Eddie´s Coffe House (Shopping Boulevard 161, Itaigara); Griffe do Corpo (R. Anísio Teixeira, Shopping Boulevard 161); Joker Grill (R. São Paulo, 498 – Pituba); Philadelphia Sub's (Avenida Paulo VI, 1573 - Pituba); RV Lounge (Praça Caramuru, 2-44 - Rio Vermelho - antigo Mercado do Peixe)

>> Lauro de Freitas

Toro Negro (Arena Gourmet, Estrada do Côco, km 7) e Academia Renato Petersen (Estrada do Côco, 6216 - Vilas do Atlântico).

