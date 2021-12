Toda comida pode ter um chope especial; saiba harmonizar

Croquetes de doce de leite aromatizados com raspas de limão, servidos com sorvete de creme e calda de chocolate. Estamos falando de uma sobremesa, mas que tal um chopinho pra acompanhar?



A combinação pode parecer estranha, mas vale experimentar. O doce vai bem com um chope pilsen comum ou, para os ainda mais ousados, com uma cerveja estilo Pale Ale, aquela avermelhada.



A sugestão está registrada no cardápio da cervejaria Devassa, na Pituba, que recebe convidados para oficializar o lançamento de seus pratos mais recentes na próxima terça-feira.



"Existem algumas regrinhas, mas temos que estar abertos a essas experiências", diz Vinícius Melo, beer sommelier da Brasil Kirin, que estará em Salvador especialmente para o evento.



Responsável pela harmonização dos pratos com as cervejas e chopes da casa, ele adianta que não pretende fazer do encontro uma aula.



"Vou ficar circulando, respondendo perguntas, tirando dúvidas. Vai ser bem descontraído, ao estilo carioca", garante, lembrando que são os ares do Rio de Janeiro que dão identidade às lojas da Devassa Brasil afora.



Peso pena



Por falar em dúvida, quem acha que aquele sandubão só combina com refrigerante, se engana. Lá tem um tal Don Corleone, feito à base de hambúrguer artesanal de picanha, que casa bem com o chope apelidado de Devassa Ruiva.



"Esse prato sai mais dia de sábado, fim de noite, para aquela turma mais jovem", conta Márcio Macário, chef de cozinha da filial baiana.



Mas ele também lembra que ir a um bar pode ser um programa leve. Quem não quer meter o pé na jaca pode optar por pratos como o que combina filé de salmão com berinjela marinada no balsâmico e arroz de brócolis.



Mas, claro, também escoltado por uma bebida geladinha. Neste caso, uma boa pedida são as cervejas Weiss, feitas de trigo e cevada. Se em forma de chope, a bebida ganha o apelido de Sarará, com aromas que remetem a banana e cravo. É o tipo certo pra quem procura baixo amargor e um frescor a mais.



Força



Sabores mais intensos como os das cervejas negras parecem pedir pratos mais rústicos. Algo tipo um churrasco misto, com alcatra, frango, calabresa, queijo coalho, banana. Na Devassa, ele atente pelo sugestivo nome de Na Laje, e é ideal para ser compartilhado.



Antes, ainda dá para passar por um aperitivo de filezinho acebolado, dentro de um delicioso pão italiano, que também pede para ser beliscado coletivamente. Aí é hora de acionar as cervejas ao estilo da Pale Ale, que chegam à boca com amargor e aromas intensos.





