Tereza Paim: "o novo velho café coado"

Estive na Chapada Diamantina com Leo Bittner, mestre em Agricultura Tropical, agricultor e produtor do Terroá Café e viajei no seu sonho de resgatar o café coado no mundo.



Leo busca mudar o mundo na xícara de café. Ele foi seduzido pelo aroma do café e acredita que o aroma, que é alma do café, é igual a música, te leva por caminhos mais diversos e invoca sentimentos muito pessoais.



Através do controle das torras, ele apresenta um café que te traga lembranças, um ingrediente que esteja vivo e não carbonizado.



95% dos brasileiros bebem café coado diariamente e é preciso acordar para consumir qualidade. Mas nos ultimos 15 anos o expresso foi introduzido no Brasil como diferencial, como símbolo de status e qualidade em café. Infelizmente, nesse processo, por pura falta de informação ou mero modismo, o café coado, preferência número 1 dos brasileiros, foi sendo tratado como inferior.



Ledo engano! Um bom café tem o potencial de revelar uma bela xícara, independente do método. O problema é que os coados eram preparados com cafés de baixa qualidade, ultratorrados, para não dizer queimados, moídos há 6 meses, fervidos com açúcar e passados no pano utilizado por 3 meses ou mais. Resultado: café ruim! Mas a culpa não é do método e sim desse conjunto infeliz! E afinal, essa mesma receita pode ser vista por aí nos expressos das esquinas, bebidas superqueimadas, amargas e sem vida, que caem como uma pedra no estômago.



O que é então esse novo café coado, oferecido nos supermercados com o titulo de cafés gourmets? Nada mais é do que uma sofisticação e uma diversificação dos métodos de preparo manual.



São cafés feitos com paixão, conhecimento e grãos de alta qualidade torrados em pontos de torra mais claros e de preferência moídos na hora. O tradicional pano de coar foi substituído por filtros de papel, belas peças de cerâmica cheias de design e bules super charmosos.



Afinal, café é igual a pão, quanto mais fresco, melhor. Quem só bebe café moído na hora sabe a enorme diferença que isso faz. Toda potência aromática do grão ali, viva e vibrante! Direto para a xícara! É preciso ter um moinho em casa ou comprar grãos moídos na hora na padaria para serem consumidos em até uma semana.

Por fim, o café coado é tão bom quanto o expresso. Apenas é mais lento, ideal para quem curte o ritual de preparo e gosta de apreciar as nuances da bebida. É um café que valoriza os aromas e a complexidade do café e enche o ambiente com um cheiro delicioso que ninguém esquece.



E como diz sabiamente Leo: "Nada contra o expresso, mas esses novos coados são muito especiais!"

