Tereza Paim: "É primavera! Vamos cozinhar com flores!"

Flores, além de lindas, são também comestíveis e usadas na culinária de várias formas: para cozinhar, para servir de moldes para doces, saladas, decorações ou até para o prato principal.

Quer impressionar seus convidados ou criar um clima romântico em casa? Usar flores podem ajudá-lo. De origem antiga, muito utilizada pelos gregos, romanos e povos orientais antigos, o uso das flores comestíveis na cozinha parece ter seduzido muitos chefes nos últimos anos.

A flor da abobrinha, por exemplo, é um dos ingredientes mais populares para preparar deliciosas receitas. E a alcachofra, não é uma flor?

As flores são, além de bonitas e perfumadas, ricas em nutrientes, especialmente em substâncias minerais como fósforo e potássio. O pólen contém lipídios, o néctar contém açúcares e proteínas, enquanto as pétalas são ricas em antioxidantes.

Mas nem todas as flores são seguras e, por isso, enumero as que são adequadas para o consumo humano.

A capuchinha, ou flor de nastúrcio, muito decorativa, de gosto levemente picante e rica em vitamina C, combina na perfeição com saladas. Nativa do Peru, foi introduzida na Europa no final do século 16 e hoje é cultivada em todo o mundo.

As pétalas de rosa há muito que são usadas em infusões e conservas. Agora são ingredientes de eleição para sobremesas e conferem um sabor suave e muito agradável a pratos fritos, como a tempura de pétalas de rosas, uma entrada deliciosa e rica em vitaminas

Na Idade Média, a calêndula, originária do centro e sul da Europa e da Ásia, era cultivada nas hortas, desidratada e utilizada como corante em caldos, queijos amarelos, manteiga e bolos. As suas pétalas são utilizadas frescas em saladas, em crepes ou no arroz, em substituição do açafrão.

O amor-perfeito é nativo da Europa e da Ásia Ocidental e contagiou o mundo inteiro. Além de lhe serem atribuídas propriedades diuréticas, é muito requisitado para saladas e sobremesas.

A flor de borago, oriunda do norte de África, é secularmente conhecida por possuir efeitos benéficos sobre o corpo e a mente. Deve ser sempre utilizada fresca, uma vez que perde as suas propriedades depois de seca, e marca presença frequente em saladas ou em bolos e sobremesas.

A begônia, a tulipa, a alfazema e o gerânio são também contempladas nesta seleção, e as suas utilizações variam consoante a imaginação e a experiência dos cozinheiros, tendo sempre em conta as suas características - no fundo, tal como se utiliza qualquer outro ingrediente em culinária.

