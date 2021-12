Tereza Paim desiste da Ceasinha e vai para Estrada do Coco

Tereza Paim não vai mais instalar a filial do restaurante Terreiro Bahia, que tem sede na Praia do Forte, para a nova Ceasinha, no Rio Vermelho. A chef, que comanda também o Casa de Tereza, no mesmo bairro, resolveu investir em uma nova unidade do seu restaurante praiano em Abrantes, na Estrada do Coco.

O novo Terreiro Bahia, que deve ser inaugurado nos próximos 60 dias, recebeu um investimento de cerca de R$ 400 mil e vai funcionar no Outlet Premium. O projeto de decoração está a cargo do arquiteto Décio Viana, o mesmo que assinou o interior do Casa de Tereza.

A ideia, segundo a chef, é manter o cardápio baiano, dando aos pratos o toque autoral. O espaço vai funcionar numa área independente do shopping e terá um varandão.

