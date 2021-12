Terceira edição de Chef em Casa se inspira na Argentina

Realizado pela primeira vez em dezembro do ano passado, o projeto Chef em Casa visa trazer ao público uma gastronomia contemporânea diferenciada a cada edição, também realizada em diferentes locais. Em sua terceira edição, que acontece dia 12, às 21 horas, o chef Vinicius Filgueira abre as portas do playground do seu apartamento (Barra) para realizar um evento inspirado na culinária argentina, além da exposição da artista plástica Flavia Bomfim.

Segundo a idealizadora Juliana Vieira, o evento pode ser realizado tanto na casa do chef, escolhido pela produção, quanto em eventos maiores ou na casa de interessados, que podem realizar um agendamento. A cada edição é escolhido um chef, acompanhado pela sommelier Patrícia Penha, e obras de um artista visual convidado.

Regional e estrangeira

Participando pela segunda vez, o chef carioca Vinicius Filgueira revela que sua marca é a utilização de produtos regionais na criação dos pratos, mesclando com a culinária específica de outro local. "Nesta edição, inspirei-me na última viagem que fiz à Argentina. Além das referências regionais, serão feitas empanadas argentinas, que são bastante diferentes das brasileiras, além do folheado de doce de leite argentino.

Vinicius possui dois restaurantes, Bistrot du Vini e Cantina du Vini, um contemporâneo e outro italiano, ambos localizados no mesmo espaço, no bairro do Rio Vermelho. "Participar novamente do Chef em Casa é maravilhoso. Misturamos gastronomia com arte, é algo bastante intimista", diz.

