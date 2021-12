Temperaturas baixas pedem uma dose de calor à mesa

Com tantos feriados e jogos da Copa do Mundo roubando a cena no calendário do mês de junho, muita gente pode nem ter percebido. Mas já estamos oficialmente no inverno desde o último sábado, dia 21.

Tudo bem. A estação mais fria do ano não chega a ser tão fria assim por essas bandas de cá. Mas a temperatura mais amena e a chuva comum nesta época já sugerem um aconchego a mais também na cozinha.

Pensando nisso, o chef Leonardo Roncon já criou novidades para o cardápio de inverno do All Saints Mundi, que começa a ser oferecido ao público a partir de segunda-feira. Fomos conferir em primeira mão e temos um conselho para te dar: não perca.

"Sempre temos o cuidado de montar o cardápio de acordo com as estações do ano. As carnes continuam sendo leves, mas pego um pouquinho mais pesado nos molhos", diz Roncon, que nos apresentou três pratos de comer rezando.

Do badejo à codorna



Difícil escolher uma ordem, mas comecemos pelo badejo. Um filé alto envolto em massa filo ganha a companhia de um molho de mostarda Dijon. Para acompanhar, ravióli recheado com queijo brie e damasco.

"Damasco combina bem com peixe branco. E o badejo é um peixe um pouco mais gorduroso, então tem tudo a ver com inverno", avalia.

Seguimos adiante com um carré de cordeiro, coberto por crosta de castanha de caju, incrementado com um molho de vinho tinto. O acompanhamento é um gâteau de cuscuz marroquino e maçã verde. "Aí eu suavizei na guarnição", observa o chef.

Mas Roncon revela que seu prato favorito ainda não é nenhum dos dois. "A codorna é minha preferida", confessa. "Porque harmoniza bem com vinho e se adapta a vários tipos de molho", avalia Roncon, que prepara uma ave crocante, acompanhada de batatas demi-glace e molho oriental.

Tinto ou branco?



Para harmonizar com o prato preferido do chef, a sommelière Daniela Carrer sugere um vinho tinto português. Resultado da combinação das uvas Alicante Bouchet, Castelão, Cabernet Sauvignon e Trincadeira, o Risco Reserva Cor traz para a mesa sua cor rubi-escuro e aroma de frutas, especiarias e chocolate.

"É um vinho marcante. Por conta da consistência do molho, pensei em um vinho que tivesse mais presença", justifica Daniela, que coordena as operações da importadora Viníssimo em Salvador.

Para escoltar o cordeiro, ela aposta no Château Haut Castenet, francês que se destaca pela junção de uvas Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Malbec. "Ele dá mais elegância ao prato", assegura.

O robalo é o que dá um pouquinho mais de trabalho para harmonizar. A sommelière sugere o branco William Cole Columbine Special Reserve Chardonnay, por ter "mais corpo e mais untuosidade".

"Acho interessante para desmistificar a ideia de que no inverno só se bebe vinho tinto. Desde que não seja servido muito gelado, o branco também está valendo".

adblock ativo