Tampico estreia "Chá Pronto para Consumo" no Brasil

A Tampico Beverage, empresa do segmento de suco pronto, está estreando na categoria de chás prontos, com sabores limão e pêssego. O Brasil é um dos primeiros países a receber o produto entre os 45 que a marca está presente.

Além da novidade do chá, a Tampico está lançando um novo rótulo no país. O Brasil é a primeira nação, fora dos Estados Unidos, que irá receber o novo rótulo e a nova logo. A empresa comercializa no Brasil sucos prontos nos sabores frutas cítricas, uva, frutas silvestres e pêssego.

Nordeste

A região Nordeste, hoje responsável por cerca de 30% do consumo nacional da categoria de Bebidas Mistas (prontas para consumo), tem forte participação da marca Tampico. No acumulado dos últimos 12 meses, Tampico abocanhou cerca de 11% de market share na região. ​

