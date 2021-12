Sorveteria lança linha de sabores exclusivos para a Páscoa

Com a Páscoa se aproximando, a Sorveteria da Barra lançou nesse mês de abril sua nova linha de sorvetes. A nova campanha tem duração até o domingo do referente feriado, 21, e oferece sabores exclusivos para seus consumidores.

Apresentando uma grande variedade de combinações, a marca trouxe para o público opções inusitadas, como Cheesecake com Chocolate Ruby, Menta com Brownie e Nutella, Ninho Trufado e Chocolate Sem Lactose. Além das misturas, a Sorveteria da Barra também aproveitou para trazer um linha de bombons de sorvete. As sobremesas sortidas ainda podem conter recheios de Menta, Maracujá, Morango e Rafaello.

Todos os sabores já estão em cartaz no cardápio da loja no Residencial Expresso 2222, 683, na Avenida Oceânica, Barra.

