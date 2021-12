Sommelier dará dicas de harmonização com cervejas

Para muita gente, a cerveja está sempre associada ao calor da praia, às comemorações com os amigos e ao relaxamento pós-expediente. "Mas o brasileiro está acrescentando novos hábitos, procurando outros sabores e saber mais sobre a bebida", diz o beer sommelier da Brasil Kirin, Samuel Hoshino.

Para atender essa demanda de quem quer mais que uma "loura gelada", o especialista participa de uma harmonização de cervejas especiais promovida pelo restaurante Baby Beef Alvarez, na noite da próxima terça-feira. "No evento, vamos falar um pouco do mercado e da história da cerveja. Até porque é um produto que muita gente toma, mas poucos conhecem a fundo. Então a gente vai tirar dúvidas e abordar alguns mitos sobre a bebida", explica Hoshino.

Além da parte teórica, os participantes do evento vão contar com um jantar completo em que cada prato será acompanhado por uma cerveja diferente.

Cardápio

Para a entrada, um mousseline de bacalhau. O prato será acompanhado por uma cerveja pilsen. "É um tipo de cerveja leve e refrescante que combina com carnes brancas em geral, como peixes e frango. Para harmonizar com o bacalhau, que é um pouco mais salgado e forte, escolhi a Eisenbahn Pilsen, que tem uma boa presença de malte e acompanha bem com o sabor do bacalhau", diz o beer sommelier.

Em seguida, o primeiro prato principal: ojo de bife com cuscuz marroquino. Para combinar com ele, Hoshino escolheu uma pale ale. "Para uma carne vermelha, a gente acompanha cervejas com o malte um pouco mais torrado, como é o caso desse estilo. Ela tem uma coloração âmbar, além de aromas e sabores que lembram caramelização, que é um dos elementos que harmonizam bem com a carne".

O segundo prato, Baby Beef com risoto de funghi, ganha a companhia de uma cerveja do estilo IPA (indian pale ale), caracterizada pelo amargor mais intenso. "Mas, no caso da Baden Baden IPA, que escolhi para harmonizar com o prato, o amargor não é tão forte porque há um toque cítrico de maracujá", esclarece.

Até a sobremesa vai acompanhada da bebida. "É uma surpresa para muita gente como cervejas conseguem combinar com doces. É uma harmonização que agrega mais sabor, seja pelas semelhanças ou contrastes", observa. A combinação será panna cotta de frutas vermelhas com cerveja do estilo cream ale. As inscrições para participar do evento podem ser feitas com os maîtres do restaurante. As vagas são limitadas.

Harmonização de cervejas / Terça, às 20h / Baby Beef Alvarez (Av. ACM) / R$ 121 / Informações: (71) 3270-3000

adblock ativo