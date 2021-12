Sodiê lança linha de panetones com recheios inovadores para o Natal

Presença garantida na mesa de Natal, o panetone é uma das iguarias preferidas da festa. Para além das frutas cristalizadas e das gotas de chocolate, já é possível encontrar versões variadas que agradam a todos os gostos.

Uma das opções disponíveis no mercado é o sabor de Churros, comercializado pela Sodiê Doces. Recheado com creme de churros, o panetone é novidade do cardápio de fim de ano.

Além desta opção, também é possível encontrar os sabores de Chocomoça, Alpino, Brigadeiro, Cocada e Doce de Leite.Todos já estão à venda por R$ 54,90, na loja da Sodiê localizada no interior do Hipermercado Extra, na Paralela.

Quem prefere montar uma ceia de fim de ano mais diversa, poderá contar ainda com os bolos, doces e salgados vendidos na unidade Vilas do Atlântico, prevista para ser aberta na primeira semana de dezembro. As encomendas podem ser feitas pelo telefone (71) 3363 - 5466.

adblock ativo